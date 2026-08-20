Hacemos Córdoba reclama al gobierno local del PP una plan de "modernización" de los mercados municipales

El edil de Hacemos Córdoba Iván Fernández en el Mercado Municipal Sánchez Peña. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El edil de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Iván Fernández ha reclamado este jueves al gobierno municipal del PP "la puesta en marcha de un plan integral de mejora, modernización y actualización" de los mercados municipales, para "garantizar su futuro, impulsar el comercio de cercanía y adaptar estos espacios a las nuevas necesidades de la ciudadanía".

Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, Fernández ha afirmado que, "tras siete años de gobierno del Partido Popular, los mercados municipales necesitan una actuación planificada, que permita mejorar sus instalaciones, recuperar actividad y apoyar a los comerciantes que mantienen abiertos sus negocios en estos espacios".

Los mercados municipales, ha argumentado, "forman parte de la vida de los barrios y necesitan una apuesta decidida por parte del Ayuntamiento", porque "estos espacios cumplen una función económica y social fundamental, ya que, no solo permiten el acceso a productos de proximidad, sino que generan relaciones de cercanía entre comerciantes y vecinos. Son lugares donde se mantiene un modelo de comercio que da vida a los barrios y que debe ser protegido".

Por eso, Fernández ha lamentado que "durante los últimos años no se ha desarrollado una estrategia de modernización de los mercados" y ha advertido que "cada vez son menos los puestos ocupados en estos espacios", pues "la falta de inversión y de planificación está provocando que algunos mercados pierdan actividad y atractivo para la ciudadanía".

En consecuencia, Hacemos Córdoba reclama que el alcalde, José María Bellido (PP), "se reúna con las personas que actualmente desarrollan su actividad en los mercados municipales para conocer sus propuestas y necesidades. Son quienes mejor conocen a sus clientes, el funcionamiento diario de estos espacios y las mejoras que necesitan para competir y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo".

Entre las medidas planteadas por la coalición de izquierdas se encuentra "la mejora de las instalaciones, la actualización de los espacios, la promoción del comercio de cercanía y el desarrollo de campañas que fomenten la compra en los mercados municipales".

Hacemos Córdoba también defiende "estudiar la creación de nuevos mercados en aquellos barrios y distritos donde puedan tener una buena acogida por parte de la ciudadanía", dada "la importancia de estos espacios para impulsar el consumo de productos de cercanía y apoyar a agricultores, ganaderos y empresas locales".

Fernández ha recordado que el Ayuntamiento "cuenta cada año con recursos presupuestarios sin ejecutar", por lo que ha reclamado que "una parte de esas inversiones se destine a recuperar y modernizar unos espacios fundamentales para la vida de Córdoba".