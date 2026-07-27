Hacemos Córdoba reclama un plan de puesta a punto de los colegios públicos antes del inicio del próximo curso

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ante un colegio público de Córdoba. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha reclamado al alcalde "que aproveche las vacaciones de verano para desarrollar un plan integral de actuaciones en los colegios públicos de la ciudad", con el objetivo de que "el próximo curso escolar comience con los centros plenamente acondicionados y preparados para recibir al alumnado".

Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, su portavoz, Juan Hidalgo, ha explicado que los colegios públicos "constituyen uno de los principales servicios públicos municipales y desempeñan una función esencial en la igualdad de oportunidades, la conciliación familiar y la vida de los barrios".

Para Hidalgo, "cuidar nuestros colegios es cuidar a miles de niños y niñas, a sus familias y a toda la comunidad educativa. Los centros educativos deben ser una prioridad para cualquier Ayuntamiento" y, en este caso, "los meses de verano representan la "mejor oportunidad para ejecutar actuaciones de mantenimiento sin interferir en la actividad lectiva".

Entre ellas, la revisión y limpieza de canalones y cubiertas para prevenir filtraciones y humedades, la reparación de goteras, la puesta a punto de los sistemas de climatización para afrontar con garantías las altas temperaturas de los primeros meses del curso, el desbroce de patios y zonas verdes, la limpieza de alcorques, así como trabajos de carpintería y conservación general de los edificios.

La coalición de izquierdas también considera "imprescindible" aprovechar este periodo para acondicionar los aseos de los centros educativos, mejorando su estado de conservación, funcionamiento e higiene. "Los aseos forman parte de la dignidad de un colegio. Son espacios que utilizan a diario cientos de niños y niñas y deben encontrarse siempre en condiciones adecuadas de limpieza, mantenimiento y accesibilidad", ha destacado Hidalgo.

Además, ha argumentado que "el mantenimiento preventivo evita averías más costosas y permite que los problemas se solucionen antes de que afecten al normal desarrollo de las clases. No podemos esperar a que lleguen las primeras lluvias para encontrarnos con goteras o a las primeras olas de calor para comprobar que una climatización no funciona. El mantenimiento debe planificarse y el verano ofrece el mejor momento para hacerlo".

El portavoz de Hacemos Córdoba también ha subrayado la importancia de "adaptar progresivamente los colegios a las nuevas condiciones climáticas que vive Córdoba, garantizando espacios confortables y seguros, tanto para el alumnado, como para el profesorado".

Por último, ha reiterado que "invertir en la conservación de los colegios públicos no supone únicamente mantener edificios, sino reforzar un servicio público esencial que contribuye al desarrollo educativo, social y comunitario de la ciudad. Queremos que el próximo curso empiece con colegios mejor preparados, mejor conservados y con unas instalaciones a la altura de lo que merecen nuestros niños y niñas. Aprovechar el verano para hacerlo no es una opción; es una responsabilidad del Ayuntamiento", han concluido.