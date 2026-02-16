Hallado muerto en su vivienda en Las Gabias (Granada) tras varios días desaparecido

Archivo - Centro coordinador de Emergencias en Granada, en imagen de archivo - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre cuyos allegados no habían localizado en los últimos días ha aparecido en la mañana de este lunes en su vivienda de Las Gabias, en el área metropolitana de Granada. Hay abierta una investigación para dilucidar las circunstancias en que se ha producido su muerte.

Fuentes del servicio coordinador de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que sobre las 11,20 horas de este lunes recibían aviso del hallazgo del cuerpo tras varios días en que este hombre al parecer no había podido ser localizado. Desde el organismo dependiente de Presidencia de la Junta se dio aviso a Bomberos, Policía Local y Guardia Civil, así como a servicios sanitarios.

Bomberos certificó la muerte de este hombre, cuyos datos personales no han trascendido, mientras que la Guardia Civil activó el protocolo judicial, tal y como está estipulado para estos casos, según han apuntado desde el 112.