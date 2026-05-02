Hallan dependencias y pasadizos ocultos en el castillo de Sabiote (Jaén)

Uno de los nuevos hallazgos que han documentado los técnicos municipales - AYUNTAMIENTO DE SABIOTE

SABIOTE (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

Los trabajos para la elaboración de los proyectos de rehabilitación de dos de las torres del castillo de Sabiote (Jaén) han sacado a la luz varias dependencias, galerías y pasadizos que hasta ahora permanecían ocultas.

A priori, según ha indicado a Europa Press el alcalde de Sabiote, Luis Miguel López, una de las dependencias descubiertas podría corresponder a un gran aljibe con un sistema de captación de agua de la cubierta de la torre, de las que se han podido identificar las toberas existentes en la zona oeste.

Las toberas se encuentran colmadas por una gran cantidad de escombros y entre los que se han podido identificar dovelas de arcos, ladrillos y material de la construcción, además de fragmentos cerámicos con cronología bajomedievales y modernas (siglos XV-XVII).

Además, se han localizado pasadizos subterráneos, con 1,8 metros de altura, en cuyos muros se han localizado grafitis a carbón con nombres, fechas y dibujos con cruces y lanzas, todos ellos fechados entre 1548 y 1560.

Fue en 1537, cuando Francisco de los Cobos, secretario de Estado de Carlos V, compró el castillo de la Villa de Sabiote. Una vez adquirido puso en marcha un ambicioso proyecto de reconstrucción del castillo sobre la base de la antigua alcazaba medieval. La reconstrucción corrió a cargo de Andrés de Vandelvira, que la llevó a cabo inspirado en fortificaciones italianas renacentistas y que convirtió el inmueble en un palacio-residencia de corte renacentista.

El castillo de Sabiote fue declarado Monumento Histórico en 1931 y su recinto amurallado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1972. El alcalde de Sabiote, Luis Miguel López, ha mostrado su satisfacción los descubrimientos realizados y que se van a poner en conocimiento de la Delegación de Cultura. "Sabiote vuelve a demostrar que bajo sus piedras duerme la historia de España", ha indicado el alcalde.

Los descubrimientos se enmarcan en los trabajos previos que están realizando los técnicos municipales para rehabilitar dos de las torres y concurrir para su financiación al 2% cultural. Hasta ahora, tal y como ha relatado el alcalde, lo de los pasadizos subterráneos del castillo "era una leyenda", pero ahora se ha podido comprobar su existencia. En este punto, el alcalde ha indicado que uno de los pasadizos descubiertos sale de una de las torres y desemboca a unos dos kilómetros del castillo, por lo que todo apunta a que se construyó como vía de evacuación.

"Sabiote es una joya dentro de lo que es la provincia de Jaén. Siempre ha sido el gran desconocido es un tesoro que lo estamos descubriendo en la última década", ha afirmado el alcalde, que ha incidido en que el municipio "forma parte del triángulo del Renacimiento, junto con Úbeda y Baeza".

Sobre este punto, ha manifestado que Sabiote llegó a formar parte del expediente conjunto que declaró a Úbeda y Baeza, ciudades Patrimonio de la Humanidad, "pero a última hora" se excluyó por lo que define como "una decisión política injusta".

"Estos hallazgos nos vuelven a dar la razón de que el gran desconocido tiene mucho por descubrir", ha señalado el alcalde, que ha apuntado que los hallazgos no cumplen los requisitos para ser mostrados ni visitados, pero que cuando puedan y siempre contando con el visto bueno de la Delegación de Cultura, los darán a conocer para que todo el mundo pueda disfrutar "de lo que atesora Sabiote bajo su suelo".