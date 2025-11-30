Hallan fallecido a un hombre de 70 años tras caer su coche por un terraplén en El Pinar (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo del Servicio de Emergencias 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

EL PINAR (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 70 años ha sido hallado fallecido en el interior de su vehículo que había caído por un terraplén en la localidad granadina de El Pinar, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El teléfono 112 ha atendido a las 15,15 horas una llamada de socorro que alertaba de un turismo caído por un terraplén de unos quince metros tras salirse de la vía a la altura del kilómetro 170,500 de la N-323, con una persona atrapada en su interior. De inmediato, el 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y a mantenimiento de la vía

Al lugar se han movilizado efectivos de los Bomberos de Motril (Granada), así como un helicóptero sanitario y equipo médico terrestre. Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.