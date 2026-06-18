Estabilizado el incendio forestal en un paraje de Mojácar (Almería)

Vista aérea del incendio forestal declarado en el paraje El Sopalmo, en Mojácar (Almería). - EMA INFOCA

MOJÁCAR (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por estabilizado esta medianoche el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el paraje El Sopalmo, en el término municipal de Mojácar (Almería), que obligó a desplegar medios aéreos que se retiraron con la caída del sol.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado estabilizado a las 00.00 horas de este jueves y han trabajado en la zona durante toda la noche para su control cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas Brica, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.

El incendio se declaró sobre las 17.10 horas y durante la tarde llegaron a intervenir hasta diez medios aéreos, entre ellos un helicóptero pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), cuatro semipesados, cuatro aeronaves de carga en tierra y un helicóptero de coordinación.

En la tarde de este miércoles el 112 llegó a recomendar a la población "mantener puertas y ventanas cerradas" si el humo del incendio llega a su zona y "proteger especialmente a mayores, niños y personas con problemas respiratorios" llegando a usar mascarilla "si es necesario".

Este incendio en Mojácar es el segundo registrado en la provincia durante la jornada de este miércoles, tras el declarado a las 9,50 horas en el paraje El Saltador, en Carboneras, que el Plan Infoca dio por estabilizado a las 16,00 horas tras más de seis horas de trabajo.