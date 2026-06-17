El Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado en un paraje de Cortelazor (Huelva)

Incendio forestal declarado en Cortelazor. - PLAN INFOCA

CORTELAZOR (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido en la tarde de este miércoles el incendio forestal declarado horas antes en el paraje Sierra El Cuchillar, en el término municipal de Cortelazor (Huelva).

Según ha informado el Plan Infoca a través de su perfil en la red social 'X', consultado por Europa Press, el fuego se declaró a las 15,15 horas y ha quedado extinguido tres horas después, a las 18,15 horas.

En las labores de extinción han participado un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, cinco grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba. El dispositivo fue reforzado en torno a las 17,30 horas con la incorporación de nuevos efectivos.

Desde el 1 de enero y hasta este miércoles 17 de junio el Plan Infoca ha realizado un total de 69 intervenciones por incendios forestales, conatos de incendios forestales, o que han requerido intervención sus efectivos --314 en toda Andalucía--. De esas 69 salidas, más de la mitad se han dado desde el inicio de mayo.