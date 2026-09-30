Hallan en Granada a una persona sin hogar fallecida en una rotonda próxima a la estación de autobuses

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una persona sin hogar ha sido hallado este pasado martes en una rotonda ubicada en el distrito Beiro de la ciudad de Granada en una avenida próxima a la estación de autobuses de la ciudad.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, cuerpo que ha abierto una investigación en torno a lo sucedido y que señala que el equipo de la policía científica realizó la comprobación ocular de la zona tras el aviso del hallazgo del cuerpo sin vida.

Según información adelantada por el periódico 'Ideal', el estado del cadáver apunta a que el hombre llevaba días fallecido. Se trataría de un varón extranjero, de mediana edad, y que pasaba las noches en un colchón dentro de la glorieta, junto a una estructura de hormigón.

El rotativo señala que el aviso se recibió este pasado martes por la mañana e indicaba que el hombre estaba tirado en una zona ajardinada y no se movía. La Policía Nacional acudió a la avenida Federico García Lorca para comprobar el estado de esta persona, pero solo ha podido corroborar el deceso.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y se está a la espera de la autopsia, si bien fuentes del cuerpo consultadas señalan que los indicios apuntan a que se habría tratado de una muerte natural.