Hereu expresa "el respeto" a la huelga general de los sindicatos: "Está en sus manos ejercer un derecho constitucional"

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una atención a medios. - Manuel Ángel Laya - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha expresado este miércoles su "respeto a las decisiones" que tomen los sindicatos a la convocatoria de huelga general, de manera que ha resaltado que está en sus manos "ejercer un derecho constitucional".

Tras intervenir en la apertura institucional del Foro Internacional de Defensa Indudef en Córdoba, el ministro ha manifestado a los periodistas que lejos de preocuparle es "algo que hay que ver, que no depende de nosotros, sino de las organizaciones sindicales".

No obstante, ha remarcado que "uno de los puntos fuertes que tiene la economía española y su industria es la capacidad de diálogo social, que es la envidia de Europa", y cree que "esta capacidad del diálogo social, que tan buenos resultados se obtienen, fruto de esta cultura del diálogo social, es una fortaleza de las organizaciones sindicales en España como interlocutor indispensable del diálogo social".