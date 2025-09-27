Herida una mujer tras ser golpeada con una botella en la cabeza por su presunta pareja en Jaén capital

La mujer ha sido trasladada al Hospital Neurotraumatológico de Jaén

JAÉN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 42 años ha resultado herida este pasado viernes tras haber sido agredida presuntamente por su pareja con una botella en Jaén capital, según han confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El teléfono 112 recibió el aviso por parte de la víctima sobre las 10,20 de la mañana de este viernes, quien detallaba que había sido agredida por su pareja sentimental que le había propinado un golpe en la cabeza con una botella en la calle Fuentes del Alamillo.

Tras el aviso por parte de la víctima, la sala coordinadora ha alertado a la Polícia Nacional, Policía Local y a servicios sanitarios de 061. Estos últimos han trasladado a la mujer de 42 años de edad al Hospital Neurotraumatológico de Jaén para ser atendida y valorar su estado de salud.