Heridas cinco personas en un accidente entre dos turismos en Motril (Granada)

Hospital de Motril (Granada). - 112

MOTRIL (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

Cinco personas, de entre 21 y 38 años, han resultado heridas a causa de un accidente registrado en la noche del miércoles entre dos turismos en la N-340 en Motril (Granada), siendo todas ellas evacuadas a distintos hospitales de la provincia.

Según informa el 112, el accidente tuvo lugar pasadas las 23,30 horas, cuando dos vehículos impactaron en el kilómetro 331, según el aviso de los particulares al Teléfono de Emergencias 112, que movilizó a los Bomberos de Motril, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de la Vía.

Los Bomberos ayudaron a liberar a dos de los afectados, que no podían salir del vehículo. En total, han sido cinco las personas que han resultado heridas a causa del accidente: dos mujeres de 21 y 31 años, y tres hombres de 26 y 38 años.

Todos han sido evacuados a distintos centros hospitalarios de la provincia.