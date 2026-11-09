Herido grave un varón en un accidente entre un camión y dos coches en la A-45 en La Rambla (Córdoba)

Archivo - Un agente del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido grave este lunes como consecuencia de un accidente entre un camión y dos coches que se ha registrado en la autovía A-45 a su paso por la localidad cordobesa de La Rambla.

Según han informado fuentes de la investigación y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso ha tenido lugar sobre las 07,10 horas, en el kilómetro 23 sentido Córdoba, por causas que ahora tratan de esclarecer.

A la zona se han trasladado los agentes de la Guardia Civil, que investigan el siniestro; los facultativos sanitarios, que han evacuado al herido grave al Hospital de Montilla, y el personal de mantenimiento de carreteras.