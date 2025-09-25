Herido un joven de 21 años tras recibir un disparo accidental en un campo de tiro en Jaén

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años de edad ha precisado traslado hospitalario por las heridas sufridas en una pierna tras recibir un disparo accidental en un campo de tiro en Jaén, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó al 112 pasadas las 21.00 horas de este miércoles 25 de septiembre de un varón herido en una pierna tras recibir un disparo accidental en un campo de tiro situado en el kilómetro 2,500 de la A-311, carretera de Fuerte del Rey.

Desde la sala coordinadora se activó de inmediato a Guardia Civil y Policía Local. Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil, que trasladó al herido al Hospital Neurotraumatológico, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado.