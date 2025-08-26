Un herido tras ser apuñalado por un varón a la fuga en una parada de bus en Córdoba

Archivo - Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años de edad ha resultado herido este lunes tras ser apuñalado por otro varón, que se ha dado a la fuga, en una parada de autobús en el Veredón de los Frailes, en la capital cordobesa.

Según han informado fuentes de la investigación y ha adelantado la prensa provincial, el suceso ha tenido lugar sobre las 17,00 horas de este lunes, cuando la víctima ha recibido varias puñaladas, por causas que ahora se investigan.

A la zona se han trasladado los agentes de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de las pesquisas y tratan de localizar al presunto autor, y los facultativos sanitarios del 061, que han evacuado al Hospital Reina Sofía al herido, que no reviste gravedad.