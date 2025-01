Hierro defiende que su precandidatura sirve para que "se hable" del PSOE-A aunque tiene "dificilísimo" reunir los avales

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro ha defendido este lunes que su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Andalucía está sirviendo para que "se está hablando" de su partido, porque, si él no estuviera en esta carrera, "no estaríamos hablando del PSOE", ya que "María Jesús Montero sería ya secretaria general", al no tener otra rival. Dicho esto, ha admitido que tiene "dificilísimo" reunir el mínimo de avales necesarios para convertirse en candidato, que se cifra en unos 4.500, equivalente al 12 por ciento del censo total de militantes de la federación socialista andaluza.

Así lo ha trasladado el precandidato y referente de la plataforma 'Reconstrucción PSOE-A' en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en pleno plazo de recogida de avales para convertirse en candidato al liderazgo del PSOE andaluz, que se inició este pasado sábado, 11 de enero, y se extiende hasta el próximo día 18.

Luis Ángel Hierro, que también concurrió a las primarias que el PSOE-A celebró en el año 2021 para elegir a su candidato a la Junta en las siguientes elecciones autonómicas --en las que se impuso Juan Espadas--, y que en aquella ocasión reunió alrededor de 1.400 avales, ha comentado este lunes que no sabe cuántos avales lleva recibidos hasta ahora, porque "el sistema no nos da información", y "la inmensa mayoría" de esos apoyos se están realizando por "procedimiento electrónico", al que no pueden acceder los precandidatos, según ha comentado.

En todo caso, ha reconocido que tiene "dificilísimo" alcanzar el número mínimo de avales necesarios --que ha pasado de representar el 2% del total de la militancia en 2021 al 12% actualmente, según ha subrayado--, si bien ha apuntado que el sistema ha cambiado "sustancialmente" con la posibilidad de dar el aval de forma electrónica, de forma que ya no es imprescindible que el militante acuda físicamente a la sede y tenga que "firmar y dar su carné de identidad".

"Ahora, él solo, con su ordenador, con su teléfono, puede avalar", y así "es factible" alcanzar el número mínimo de apoyos requeridos, ha sostenido Luis Ángel Hierro, que ha subrayado que entre lo que más le diferencia de la precandidatura que lidera la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, figura lo relativo a las políticas de financiación autonómica, ya que en ese asunto están "completamente en desacuerdo", y en esa línea ha vuelto a cargar contra lo que denomina el "cupo catalán", en referencia a la propuesta de financiación singular para Cataluña pactada entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

UN PLANTEAMIENTO "MÁS DE IZQUIERDAS" QUE EL DE MONTERO EN ECONOMÍA

El precandidato ha apuntado que el planteamiento que defiende su opción es "más de izquierdas" que el Montero, que mantiene uno "más de centro en temas de naturaleza económica", según ha opinado.

Además, Hierro ha indicado que la también vicesecretaria general del PSOE y él mantienen "un planteamiento muy diferente en materia interna", de cuestiones del partido, que es "muy complicado", compuesto por "800 agrupaciones" en las que "hay problemas internos enormes", y donde se ha producido una "segregación tremenda", según ha advertido.

En esa línea, ha señalado que hay que aprender a gestionar unas primarias, y "el que gana" en un proceso así "tiene que integrar". En ese punto, ha puesto como ejemplo que, en las primarias de 2017 a la Secretaría General del PSOE, "Patxi López sacó exactamente el mismo porcentaje" de apoyos que él en las de 2021, e "inmediatamente fue introducido en la Ejecutiva Federal, y actualmente es portavoz en el Congreso de Diputados".

Sin embargo, a él no le dejaron "estar en ningún sitio" de la dirección del partido tras aquella derrota ante la candidatura de Espadas, según ha lamentado antes de apostillar que "la parte 'susanista' --de seguidores de la expresidenta de la Junta Susana Díaz-- también fue excluida" tras aquellas primarias.

"Y el resultado es un partido dividido, con un 54% por un lado y el 45%" restante "por el otro", ha sostenido Hierro, para quien "con esa división se han perdido elecciones y alcaldías", y en esa línea ha considerado que María Jesús Montero, si aspira a liderar el PSOE-A, "tiene que unir al partido", y "esa es la labor más difícil para ella" y "por la que hay que venir aquí", a Andalucía, ha remachado.

Así, ha insistido en señalar que Montero debe "dejar" su responsabilidad en Madrid, en el Gobierno de España, porque, si no lo hace, "se le va a hacer es oposición a ella" desde las filas del PP-A que lidera el también presidente de la Junta, Juanma Moreno, según ha advertido.

A la pregunta de si "cabe alguna posibilidad" de que retire su precandidatura y se integre en la de María Jesús Montero, Hierro ha respondido que "esto, en principio, no va de mí", sino "de proyectos políticos", y ha apuntado que "nadie se ha dirigido" a él en ese línea.

"El día que se dirijan, ya veremos", ha apostillado, si bien ha insistido en defender que, "cuanto más lejos llegue la carrera, más tiempo vamos a tener para el lanzamiento del candidato o de la candidata, y más se va a hablar del Partido Socialista, y además, bien, porque estamos hablando de democracia interna de los partidos", que "no deben funcionar poniendo candidatos a dedo", ha abundado.