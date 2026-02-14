Un hombre de 49 años resulta herido de gravedad tras sufrir una agresión con arma de fuego en Linares (Jaén)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

LINARES (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 49 años ha resultado herido tras sufrir una agresión con arma de fuego a las 22,15 horas en la calle Miguel de Unamuno de la localidad jiennense de Linares.

Tal y como han indicado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el hombre se encuentra este sábado ingresado en el Hospital San Agustín de la mencionada localidad jiennense.

La Sala Coordinadora 112 Andalucía activó a dotaciones de la Policía Local, Policía Nacional y a personal sanitario para evaluar el estado de salud del afectado, con "pronóstico grave".