Horse Powertrain, Fuerte Group Hotels, Coca-Cola y Joaquín Caro, distinguidos en el Reconocimiento CEA a los Valores

Archivo - Fachada principal de la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla - CEA - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha distinguido con el Reconocimiento CEA a los Valores a Horse Powertrain, Fuerte Group Hotels, Coca-Cola Europacific Partners Iberia y Joaquín Caro Ledesma, en el marco de los XIII Premios CEA a la Responsabilidad Social Empresarial.

De esta manera, tal y como ha señalado la organización en una nota de prensa, los premiados destacan por sus iniciativas en cuatro áreas concretas: sostenibilidad, liderazgo, compromiso y comunicación.

En esta línea, la Confederación de Empresarios de Andalucía quiere poner en valor su contribución a un modelo de desarrollo económico sostenible y socialmente responsable así como sus estrategias para impulsar un entorno que fomenta el bienestar colectivo.

La entrega de galardones tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio a las 20,30 horas en el Teatro de la Fundación Cajasol y contará con la presencia del presidente de CEA, Javier González de Lara, así como del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.