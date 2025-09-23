Hospital San Juan de Dios de Córdoba y Fundación Silbon firman un convenio para la donación de prendas de ropa y calzado

Los representantes del Hospital San Juan de Dios y de la Fundación Silbon estrechan sus manos tras la firma del convenio. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, y el director gerente de la Fundación Silbon, Aécio Dantas de Sousa, han suscrito un convenio de colaboración relativo a la Obra Social 'Hermano Bonifacio', mediante el cual se establecen diferentes líneas de colaboración orientadas, fundamentalmente, a la donación en especie de prendas de ropa y calzado para las familias usuarias de esta obra social.

Según han indicado en un comunicado conjunto, la primera línea de colaboración puesta en marcha con la rúbrica de este acuerdo permitirá que una treintena de niños de estas familias estrenen zapatillas, sudaderas y mochilas, gracias una primera donación realizada por la Fundación Silbon de estos elementos, que se comenzarán a entregar en los próximos días.

Asimismo, se establece la realización de otras donaciones en especie de ropa y calzado a lo largo del año, para repartir a las familias en riesgo de exclusión social, y la posibilidad de realización de voluntariado corporativo en las instalaciones de la obra social, con el objetivo de acercar a los trabajadores de Silbon la actividad que se desarrolla en el centro

Pijuán ha agradecido la colaboración a la empresa cordobesa y celebrado que cada vez sean más las empresas amigas que se suman al proyecto solidario de San Juan de Dios que lleva ya casi un siglo de historia en Córdoba. "Aunque han podido cambiar los agentes, el objetivo siempre es el mismo: estar al lado de las personas más vulnerables y apoyarlas para que, desde la dignidad puedan hacer frente a las situaciones adversas que les presente la vida", ha explicado el director gerente del hospital.

Por su parte, Aécio Dantas de Sousa ha señalado que "en la Fundación Silbon creemos que, al igual que en la moda, la solidaridad tiene el poder de cambiar realidades. Este acuerdo con el Hospital San Juan de Dios y la Obra Social 'Hermano Bonifacio' es una forma de reforzar nuestro compromiso con la sociedad cordobesa y, especialmente, con la infancia más vulnerable, acompañando a esos niños en un momento tan importante como el inicio del curso escolar".

Para el superior del centro de la orden hospitalaria, Isidoro de Santiago Sánchez, esta ayuda permitirá seguir ampliando el apoyo que se brinda a las familias desde la obra social, que va diversificando sus programas y adaptándolos a las nuevas necesidades sociales que presenta la población cordobesa. "Además de incrementarse en número, también son cada vez más diversas las situaciones que nos encontramos en las personas usuarias de nuestra Obra Social, y debemos ir adaptando nuestros programas para continuar dándole respuesta", ha afirmado.

Este ha sido el caso del programa puesto en marcha recientemente, 'Acompañando a los mayores', cuyo objetivo es acercar la obra social a quienes no pueden desplazarse a ella y acompañar a estas personas, uno de los colectivos en el que más está presente la soledad no deseada.

Durante 2024, la Obra Social 'Hermano Bonifacio' atendió a 4.750 familias en situación de vulnerabilidad derivadas de los Servicios Sociales municipales y de diferentes entidades sociales y parroquias, un 36 por ciento por encima de la cifra de usuarios de un año antes. Esto se traduce en 160.320 kilo de alimentos entregados en el Programa de Garantía Alimentaria y 12.440 prendas de vestir y calzado.