El Hospital San Juan de Dios de Granada inicia la restauración de uno de los lienzos más importantes del Barroco

El lienzo 'Persecución de los Hospitalarios en Polonia' (también conocido como 'Martirio de varios frailes hospitalarios'), una obra de gran formato del siglo XVII, ubicada históricamente en la escalera monumental del hospital San Juan de Dios. - SAN JUAN DE DIOS GRANADA

GRANADA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de San Juan de Dios de Granada inicia la intervención de conservación y restauración de una de las joyas del Barroco: el lienzo 'Persecución de los hospitalarios en Polonia' (también conocido como 'Martirio de varios frailes hospitalarios'), una obra de gran formato del siglo XVII, ubicada históricamente en la escalera monumental del hospital, edificio declarado Bien de Interés Cultural en 1980.

La pintura está realizada por Juan de Sevilla Romero y Escalante, pintor nacido en Granada en 1643. Se trata de uno de los pintores más destacados de la escuela granadina de la segunda mitad del s. XVII. En su estilo se conjuga la influencia de Alonso Cano con la pintura de Rubens, la cual conoce a través de su maestro Pedro de Moya.

Según explican en un comunicado de prensa, la actuación en este óleo se llevará a cabo durante siete meses por un equipo multidisciplinar que integra restauración, historia del arte y análisis de materiales, bajo la dirección de Julia Ramos Molina (doctora en Bellas Artes - Restauración. Contará con una financiación del 100% concedida por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para un presupuesto total de 38.533 euro para el trabajo conjunto en lienzo y marco.

En concreto, la intervención prevista para el lienzo se plantea como una actuación integral de conservación-restauración, con criterios de mínima intervención, compatibilidad y reversibilidad, que incluirá tratamientos diferenciados de lienzo y marco, con limpieza, fijación, consolidación y reintegración cromática con pigmentos al barniz mediante la técnica de puntillismo.

Este proyecto se enmarca dentro del proceso completo de restauración del Hospital San Juan de Dios iniciada por la Orden Hospitalaria en 2019, tal y como se comprometía en el acuerdo de cesión del edificio, y cuyo resultado de restauración total de la primera crujía del mismo fue presentada en 2024.

"Desde entonces, la Orden Hospitalaria continúa con la imposibilidad de seguir con la ejecución total de restauración del resto del edificio, con la pérdida de elementos patrimoniales que eso supone en el edificio por el paso del tiempo y las inclemencias climáticas, ante la persistencia del Centro Provincial de Drogodependencia de la Diputación de Granada, cuya salida definitiva de este Bien de Interés Cultural de la ciudad sigue sin concretarse a San Juan de Dios por parte del organismo público tras años de espera", exponen en el comunicado.