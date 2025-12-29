El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba lidera por primera vez el ranking de Andalucía en el IEH 2025

Infografía del Índice de Excelencia Hospitalaria. - EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha lanzado una nueva edición de su Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) anual, que evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles. Este año, Andalucía marca un "hito importante" gracias al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba que, por primera vez, se erige como referente de esta región, liderando el Top 5 del IEH Autonómico.

Una de las grandes novedades de 2025 es que el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba también entra, por primera vez, en el Top 10 del IEH General, ocupando la novena posición, según ha señalado el análisis.

El centro cordobés destaca en áreas como medicina de trasplantes, investigación biomédica, experiencia del paciente, medicina materno-infantil y atención multidisciplinar, consolidándose como un hospital de referencia en el sur de España.

Esta incorporación representa un cambio significativo, ya que Andalucía vuelve a tener representación en el top 10 del IEH --dominado desde 2018 por Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana-- y pone de manifiesto el esfuerzo y la mejora continua de los hospitales andaluces por integrar nuevas tecnologías e innovadores modelos asistenciales en la atención al paciente.

Le siguen en el Top 5 del IEH Autonómico de Andalucía el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ocupando el segundo lugar, que desciende una posición respecto a la edición anterior, y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada en tercera, que sube un puesto al alternarse con el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, que se encuentra en el cuarto lugar . En la última posición, se mantiene el Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla.

"España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, al tiempo que ha señalado que el reto "no es solo mantener esa calidad y capacidad de adaptación a escenarios cada vez más complejos, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias".

De esta manera, ha destacado que se trata de "un contexto en el que la Fundación Jiménez Díaz se ha consolidado año tras año como un referente, demostrando su liderazgo y su visión estratégica al evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados".

Además, el análisis ha señalado que el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha mantenido su liderazgo ininterrumpido en el Top 10 del IEH General durante toda una década, siendo reconocido por "su consistencia en calidad asistencial, innovación y gestión y consolidándose como un referente en el sistema sanitario europeo".

En la edición de este año del IEH, completan el Top 5 el Hospital Universitario La Paz --que estabiliza puesto--, el Hospital Universitario Vall d'Hebrón en tercera posición --que gana un puesto-- y se alterna con el Hospital Universitario Gregorio Marañón, y el Hospital Universitario Clínico San Carlos en quinto lugar--que se mantiene en la misma posición--.

El Top 10 lo completan este año el Hospital Clinic de Barcelona --se mantiene--; el Hospital Quirónsalud Barcelona y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que suben ambos dos posiciones resultando en séptimo y octavo lugar, respectivamente; y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona, que entran por primera vez en el Top 10 del IEH a nivel nacional.

En esta edición, Madrid vuelve a ser referente del ecosistema hospitalario nacional, con cuatro hospitales en el Top 5 del ranking y 5 centros en el Top 10 del IEH 2025 General. Le sigue Cataluña, con cuatro centros, y Andalucía, que vuelve a estar representada con un centro.

El IEH General y Autonómico se consolidan como una medición de referencia año tras año, evaluando la excelencia de los centros hospitalarios en España sin discriminar la titularidad de los centros analizados y reflejando el impacto de un sistema que combina múltiples fortalezas: desde su personal altamente cualificado, reconocido por incluir algunos de los mejores médicos y especialistas de Europa, hasta las significativas inversiones en infraestructura y tecnología de vanguardia que impulsan la innovación asistencial.

Este ranking destaca no solo el alto nivel científico de los hospitales, sino también la transformación del modelo de atención al paciente, con un enfoque cada vez más centrado en la humanización de los cuidados y en la implementación de estrategias personalizadas que mejoran la experiencia del usuario.