Hoteleros andaluces estiman una ocupación del 64,59% durante la Semana Santa 2026 con un "leve repunte" de última hora

Archivo - Imágenes de las hermandades del Domingo de Ramos de Sevilla pasando por La Campana. 13 de abril de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba, ha apuntado que las previsiones de ocupación hotelera para la Semana Santa 2026 en Andalucía se sitúan en el 64,59%, aunque afirma que la evolución de la demanda turística estará condicionada principalmente por la activación de las reservas de última hora y por el comportamiento de la meteorología durante el periodo festivo.

Así lo ha trasladado el secretario general de la entidad en una nota, donde ha señalado que este escenario es de "cierta incertidumbre", debido a que desde principio de semana se ha detectado "un leve repunte" de las reservas "para nada definitivo".

Un hecho que, a su juicio, "mantiene ciertas fluctuaciones que no terminan de dibujar un escenario concluyente", las previsiones de ocupación en Andalucía, "salvo algunos destinos en particular que tienden a una consolidación de reservas a día de hoy de manera moderada", ha explicado.

Asimismo, Rafael Barba ha detallado que, por tramos, la primera parte de la Semana Santa arroja unas previsiones de ocupación media del 60,28%, mientras que el segundo tramo se sitúa en un 68,71% de las plazas disponibles (unas 210.000 lo que supone un 63% del total de plazas existentes en la Comunidad Autónoma).

En cuanto a estas previsiones, el sector hotelero andaluz ha afirmado que esto es "algo que suele ocurrir cuando la Semana Santa cae en estas fechas más lejanas al comienzo de la temporada de verano", además de añadir que la inestabilidad meteorológica supone otro condicionante para las previsiones de ocupación durante la festividad.

Ante esta situación, los hoteleros andaluces han sostenido que es necesario ser prudentes y esperar a los resultados de la evolución de la demanda a lo largo de esta semana y la tendencia marcad a principios de esta. "Si bien de confirmarse una evolución positiva, el sector hotelero estima poder alcanzar entre el 70 y el 75% de ocupación situándonos en el escenario más optimista", ha aseverado Rafael Barba.

De confirmarse, según ha apuntado el secretario general de la entidad, esta evolución podría suponer estar a unos dos o cinco puntos por debajo de los datos obtenidos el año pasado que se alcanzó un 77,4%, "si bien a efectos de comparativa con Semana Santa anteriores atendiendo a las distintas fechas en las que cae esta cada año y los distintos escenarios meteorológicos que se producen es poco relevante".

Respeto de las provincias que superan la media Regional se sitúan, Sevilla (76,09%), Jaén (75,24%), Granada (67,50%), Cádiz (63,80% y Málaga (62,54%).