Hoteleros andaluces registran cancelaciones de turistas asiáticos que se suman a falta de conexión ferroviaria en Málaga

El presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Zapata, ha señalado que el sector hotelero andaluz está empezando a registrar cancelaciones y numerosas consultas de turistas asiáticos ante las dificultades para realizar escalas en Oriente Próximo en sus viajes hacia Andalucía a causa de la guerra en Irán, una situación que está generando incertidumbre en el mercado de largo radio; al tiempo que ha reclamado resolver la conexión ferroviaria en Málaga de cara a Semana Santa.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Zapata ha explicado que el sector está observando cancelaciones que aún son "difíciles de cuantificar", pero que ya se están produciendo, especialmente entre viajeros procedentes de Asia que utilizan aeropuertos de conexión como el de Estambul o distintos hubs situados en los países del Golfo Pérsico para llegar a Andalucía.

"Estamos viendo cancelaciones y muchas llamadas y mucha incertidumbre", ha señalado Zapata, quien ha explicado que muchos viajeros están preguntando por la evolución de la situación en los próximos días o semanas y por la viabilidad de mantener sus planes de viaje.

El presidente de la patronal hotelera ha detallado que estas incidencias afectan especialmente a destinos urbanos como Sevilla y Málaga, que son dos de las principales puertas de entrada del turismo internacional de largo radio en Andalucía.

No obstante, Zapata ha matizado que el peso del turista asiático en el conjunto de la demanda turística de la comunidad es menor en comparación con el mercado nacional, que continúa siendo el principal sostén del sector hotelero andaluz.

En este sentido, ha apuntado que la situación internacional también puede convertirse en una oportunidad para atraer turismo nacional, especialmente en periodos de alta demanda como la próxima Semana Santa, en los que algunos viajeros españoles o andaluces podrían optar por quedarse en destino más cercanos ante la incertidumbre para viajar a lugares más lejanos.

A pesar de ello, Zapata ha advertido de que el principal problema al que se enfrenta actualmente el sector turístico andaluz no está tanto en la demanda internacional como en las dificultades de conectividad ferroviaria en la provincia de Málaga.

Según ha explicado, mientras que en el área de Sevilla y su zona de influencia, que incluye Cádiz y Huelva, la situación ferroviaria empieza a volver a niveles anteriores al accidente de Adamuz (Córdoba), en Málaga la situación está siendo "muy grave".

El presidente de la federación hotelera ha subrayado que esta cuestión debería resolverse antes de la próxima Semana Santa, al considerar que una falta de conectividad adecuada podría tener un impacto negativo en uno de los periodos de mayor movilidad turística del año.

Zapata ha enmarcado que durante esas fechas se produce una importante movilidad tanto de turistas nacionales como de viajeros dentro de la propia comunidad andaluza, lo que incrementa la importancia de disponer de infraestructuras de transporte plenamente operativas.

Aunque parte de esos desplazamientos se realizan por carretera, ha insistido en que la conectividad ferroviaria resulta clave para el funcionamiento del turismo en determinados destinos, especialmente en la Costa del Sol.

En este sentido, ha advertido de que mantener los problemas actuales en el transporte ferroviario hacia Málaga podría generar dificultades en plena campaña turística de Semana Santa, un periodo en el que se espera una elevada demanda de desplazamientos hacia Andalucía.