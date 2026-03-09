El sector turístico de Málaga reclama al Gobierno inversiones en infraestructuras eléctricas, hidráulicas y de movilidad

Archivo - José Luque, presidente de Aehcos - AEHCOS - Archivo

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, ha trasladado en una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "la grave preocupación" del sector por "la falta de inversiones en numerosas materias" que competen al Gobierno central como en infraestructuras eléctricas, de movilidad e hidráulicas y que afectan directamente a la principal industria de la provincia, "que también lo es de nuestro país", en referencia al turismo.

"Con 14,6 millones de visitantes, en 2025 la industria turística generó un impacto económico de 21.800 millones y 152.000 empleos en la provincia, contribuyendo notablemente a los récords de recaudación fiscal de la Agencia Tributaria en Málaga", señala Luque en la misiva en su calidad de presidente de la Comisión de Permanente de Turismo de la Costa del Sol.

Sin embargo, ha advertido de que "el crecimiento económico, demográfico y turístico de la provincia malagueña no se está viendo acompañando de las inversiones estatales necesarias en infraestructuras de movilidad, abastecimiento de agua y electricidad".

"Todo ello, junto con la ausencia de acciones para la protección de nuestras playas, la implantación deficiente de los controles policiales en el aeropuerto por la entrada en vigor del EES y la amenaza de una subida del IVA hotelero está poniendo en riesgo la reputación, el dinamismo y las perspectivas de futuro de nuestro destino", expone.

En este sentido, Luque ha reclamado "ampliaciones y reformas de los accesos y enlaces con los municipios", y ha considerado que se va tarde "con la planificación, diseño y ejecución de nuevas variantes y autovías de alta capacidad" en referencia a la red de autovías estatales, "en especial por el colapso de la A-7, tanto en la zona oriental como la occidental de la Costa del Sol".

Y sobre carreteras ha añadido en referencia a la Autopista Costa del Sol, que si bien ésta tiene capacidad para la absorción de tráfico, "no lo hace por unos precios abusivos en sus peajes (los más altos de España por kilómetro) y por la falta de más conexiones con la A-7 y los municipios por los que discurre".

Asimismo, el presidente de Aehcos y de la Comisión Permanente de Turismo señala en la carta que la saturación de la línea 1 del Cercanías Málaga-Fuengirola, "la más rentable de España pero que supera el 90% de su capacidad, tiene unas frecuencias y horarios insuficientes y no llega ni a Mijas, ni a Marbella ni a Estepona", al tiempo que ha reclamado la "extrema necesidad de que se acometa cuanto antes el proyecto de Tren de la Costa del Sol entre Nerja y Algeciras", que apuntan que sería "uno de los más rentables de nuestro país".

En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, Luque ha advertido de que "la provincia cuenta con un déficit hídrico que hipoteca su crecimiento y su futuro", por lo que ha reclamado la ejecución de "obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional, como las desaladoras de la Axarquía y de Fuengirola-Mijas, que son competencia de la Administración Central".

La carta también se refiere a las playas costasoleñas y a su mantenimiento y defensa que consideran "crucial" al tratarse del patrimonio natural más importantes del destino Costa del Sol.

"Consideramos que deben ejecutarse obras de protección, con espigones o diques semisumergidos, así como la regeneración de la playas, y contar con la colaboración que han ofrecido los distintos ayuntamientos", expresa a la vez que recuerda que los últimos temporales las han golpeado con fuerza haciéndolas prácticamente desaparecer.

Por último, Luque alude al actual estado "de saturación" de la red eléctrica y capacidad de transporte de energía en la provincia, "con una insuficiente planificación por parte de Red Eléctrica y un ritmo inversor mucho más bajo de lo necesario"; lo cual, señala que es "un problema que compromete seriamente nuestra actividad".

"Estimado presidente, sabemos que son muchos los asuntos, pero hemos decidido trasladarle estas preocupaciones, que son las de los empresarios de la provincia, en la confianza de que las abordará con los diferentes Ministerios concernidos", concluye la carta en la que Luque se pone a disposición de Sánchez para mantener una reunión al respecto.