Hoteleros ven "positivos" la ocupación del puente pero advierten que con tres días no salvan el mes

JAÉN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Alojamientos de la Provincia de Jaén ha tachado de "positivos" los datos de ocupación para el puente del Pilar donde localidades como Arroyo Frío, en La Iruela (Jaén), se encuentran casi al 100%, mientras que el conjunto del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, la previsión es de un 84 por ciento, aunque siguen llegando reservas de última hora. No obstante, han advertido que por tres días buenos no salvan el mes.

El presidente de la asociación, José Ayala, ha indicado a Europa Press que el municipio de Cazorla se sitúa en un 90 por ciento, al igual que el Parque Natural de Sierra Mágina donde la ocupación es del 90 por ciento y ya hay municipios como Torres donde se ha superado el 94 por ciento.

Tanto el parque natural de Despeñaperros como el de Despeñaperros como el de la Sierra de Andújar, la ocupación es de un 78 por ciento. En cuanto a ciudades, las de Úbeda y Baeza, como Patrimonio de la Humanidad, se encuentran al 80 por ciento, mientras que Jaén capital es del 46 por ciento.

"Hacemos una lectura positiva, es un buen dato de ocupación, en otras épocas hubieran sido bastante mejores, pero es un buen dato para nosotros", ha dicho Ayala. La diferencia respecto a otros años es que "se está llenando a última hora cuando antes las reservas eran con meses de antelación".

Así, ha apuntado que el año pasado por estas fechas, el sector ya no hablaba del punte de octubre ni del de los Santos, sino del de la Constitución y ahora "no hay antelación de reservas, se está haciendo todo a última hora". Los nichos de mercado siguen siendo los mismos: Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha y Madrid, principalmente.

"Los datos del Pilar son muy buenos, pero con tres días no se salva un mes, con tres días no se vive y necesitamos una continuidad para mantener el empleo", ha dicho Ayala, al tiempo que ha recordado que las cifras en la provincia de Jaén apuntan a un 25 por ciento menos de establecimientos en funcionamiento y un 25 por ciento menos de empleo, datos que "no son buenos".

Con estas cifras sobre la mesa, se explica que no vaya a haber "una continuidad en la apertura de los establecimientos" y que un diez por ciento de los 133 establecimientos que mantienen su actividad en la provincia abrirán por puentes, lo que supone abrir ahora para el Pilar y volver a cerrar para seguidamente abrir para los Santos. "Estamos antes una situación muy volátil", ha dicho Ayala, que también ha criticado la falta de apoyo del conjunto de administraciones.

"Estamos notando mucho apoyo afectivo-sentimental, pero económico a día de hoy, ninguno, quitando algún ayuntamiento que ha podido hacer algún plan de ayuda, lo que es a nivel de administración en cosas tangibles y que ayuden al sector, nada", ha señalado el presidente de la asociación de alojamientos de la provincia.

En este punto, ha criticado que temas importantes para el sector como la condonación de impuestos de tipo IBI o tasas "ni Diputación ni ayuntamientos han hecho nada", al igual que la Junta de Andalucía que también les ha seguido cobrando el canon autonómico del agua a pesar de haber estado cerrados.