Hoteles piden saber cómo podrán abrir durante el desconfinamiento antes que el cuándo y que puedan hospedar a europeos

SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) ha reclamado este lunes a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España saber cómo podrán funcionar durante el desconfinamiento antes que el cuándo podrán abrir y que puedan hospedar a ciudadanos europeos, y no solo a españoles.

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Fahat, Luis Callejón, después de que este mismo lunes el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, haya anunciado que han propuesto al Gobierno que los hoteles abran en la primera quincena de junio, dentro del plan de desconfinamiento progresivo para la comunidad autónoma.

A juicio de Callejón, "todo lo que sea" permitirles abrir sus instalaciones será un éxito, "siempre y cuando esté todo controlado", puesto que no quieren volver a la actividad sabiendo que puede haber rebrotes porque no se han hecho bien las cosas.

En este punto, subraya que "tener una fecha para levantar el ánimo, pues está muy bien, pero lo básico es el cómo". "¿A mí de qué me vale que me digan que puedo abrir en junio sino me dicen cómo? ¿Igual que estaba antes? Por mi perfecto, ¿pero vale todo igual que estaba antes?", cuestiona Callejón, quien apunta que desde el sector han donado los guantes, mascarillas y otros materiales que eran necesarios para luchar contra el coronavirus (Covid-19), y no tienen "nada" para equiparse.

Respecto al cuándo, ha lamentado que todo lo que hay hasta ahora "va en base a una serie de fórmulas, número, algoritmos" que además desconocen cómo aplicar. "Me gustaría poder conocerlos para tener nuestro plan de trabajo porque es básico", añade.

"Hay que preguntar cómo, cuándo y a quién; cómo vamos a abrir los establecimientos, cuándo y a quién se los vamos a poder ofrecer", ha sentenciado, pregunta esta última en la que ha profundizado que al sector se le insta a limitar al principio de la desescalada el hospedaje a ciudadanos españoles, algo con lo que no está de acuerdo.

Callejón subraya que en vez de hospedar solo a nacionales también se debería poder recibir a ciudadanos europeos, "al menos los de doble residencia", aquellos británicos, alemanes, franceses y personas de otros países que tienen una vivienda en Andalucía, pues son los que "transmitirán" en sus lugares de origen que "estamos bien".

En su intervención de este lunes, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha indicado que los hoteles tendrán que implementar medidas y sistema de seguridad ante el coronavirus y tener especial atención en las zonas comunes como gimnasio o piscinas.

Ha apuntado que el aforo en las habitaciones no debiera ser problema porque suele irse en familia o se hace un uso individual, mientras que sí ha señalado que habría que modificar el servicio de desayunos, comidas y cenas. En este sentido, la propuesta de la Junta establece que se realicen de manera individual o en la propia habitación.