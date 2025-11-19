La huella de carbono de la Mezquita de Córdoba se sitúa en 109 toneladas de CO2 al año, equivalente a la de 24 personas

Jiménez Güeto (2º izda.), en la presentación del estudio sobre la huella de carbono de la Mezquita-Catedral. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha mostrado su compromiso con la sostenibilidad mediante la realización de un estudio pionero de la huella de carbono de la Mezquita-Catedral, cuyos resultados recogen una emisión de 109,94 toneladas de CO2 al año, equivalente a la que realizan 24 personas al año, una cifra considerada no significativa, según los estándares internacionales

Así lo ha destacado este miércoles, en la presentación de dicho estudio, el portavoz de la institución capitular, José Juan Jiménez Güeto, quien ha afirmado que el trabajo "demuestra la voluntad del Cabildo de situarse a la vanguardia en la gestión responsable del patrimonio", e incide en que "la conservación no puede entenderse hoy sin una mirada ambiental".

Los resultados de la primera medición integral de la huella de carbono del monumento, correspondiente al año 2024, es fruto del análisis" desarrollado bajo el estándar internacional GHG Protocol", y constituye "un estudio pionero en el ámbito de la conservación del patrimonio en España", situando al Cabildo Catedral como una institución "innovadora y referente en la gestión sostenible de bienes culturales".

El informe cuantifica la huella de carbono de la Mezquita en las mencionadas 109,94 toneladas de CO2 equivalente, "una cifra considerada no significativa en comparación con los estándares nacionales y regionales, y que marca un punto de partida sólido para definir políticas de mejora ambiental".

Del total de emisiones, el 84% procede del consumo eléctrico, el 16% del uso de combustibles en maquinaria y vehículos, y un porcentaje mínimo de los desplazamientos corporativos. Estos datos suponen que "el conjunto de instalaciones gestionadas por el Cabildo Catedral, que además de la Mezquita-Catedral incluyen su sede administrativa y varios inmuebles más, tienen unas emisiones que se corresponden al impacto equivalente de 24 personas en la media nacional".

El canónigo portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, ha resaltado que "la conservación del patrimonio no puede entenderse hoy sin una mirada ambiental. La Mezquita-Catedral es un bien universal y nuestro deber es proteger, no solo el edificio, sino también el entorno en el que se integra, contribuyendo a una Córdoba más saludable y sostenible".

También ha subrayado el "carácter innovador" del trabajo realizado, ya que "este estudio es pionero y demuestra la voluntad del Cabildo de situarse a la vanguardia en la gestión responsable del patrimonio, incorporando herramientas y metodologías que refuerzan nuestra misión y nuestro compromiso con las generaciones futuras".

La medición de la huella de carbono constituye además "un hito fundamental para la elaboración de la primera Memoria de Sostenibilidad de la Mezquita-Catedral, que actualmente se está ultimando". En ella se integrarán nuevas líneas de acción centradas en "la eficiencia energética, la progresiva incorporación de energías renovables y el avance hacia objetivos de carbono neutralidad".

El Cabildo Catedral ha destacado que "este avance se enmarca en su vocación de servicio a la ciudad" de Córdoba y en su "contribución activa a los retos globales", consolidando a la Mezquita-Catedral como "un referente nacional en la gestión sostenible de bienes patrimoniales".