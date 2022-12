Hurtado destaca que con él como candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba "la pajarita vuelve a la política municipal"

Crespín (PSOE) anuncia que "quedan 168 días" para que Hurtado "sea el alcalde" y saque a la ciudad "del letargo y los escándalos del PP"

CÓRDOBA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ganador de las primarias del PSOE para elegir al cabeza de lista del partido de cara a las municipales de 2023 en Córdoba, Antonio Hurtado, ha destacado que, con él como candidato socialista a la Alcaldía de la capital cordobesa, "la pajarita vuelve a la política municipal", en alusión a las pajaritas que habitualmente usa, en lugar de corbata, y a su anterior paso por el Ayuntamiento, donde fue el portavoz del Grupo Municipal Socialista, en el mandato de 2003 a 2007.

En rueda de prensa, el candidato del PSOE a la Alcaldía, aún provisional, hasta que a lo largo de este lunes sea proclamado de modo oficial por la Comisión de Ética y Garantías del PSOE-A, una vez transcurrido el plazo de 24 horas desde el cierre de las urnas de las primarias, ha subrayado que dicho proceso ha sido "limpio y democrático, legitima aun más al candidato y nos da fuerza y convicción de que el cambio para bien empieza en esta ciudad".

Así y tras afirmar que hay quien le ha dicho que "en la política municipal se echaba ya de menos la pajarita", Hurtado ha asegurado que vuelve a la política municipal porque es "municipalista, por experiencia y naturaleza" y porque se siente en ella "como pez en el agua", señalando que viene "de vuelta" y que dispone "de todo el tiempo y el amor necesario para trabajar y luchar por los intereses de la ciudadanía de Córdoba".

En este sentido, ha aclarado que no vuelve al ámbito municipal "para ocupar un sillón; ya he ocupado los suficientes", sino a "ejercer de alcalde con fuerzas, porque me duele mi ciudad, que con todas sus potencialidades no se explica que sea la segunda capital de España con mayor tasa de paro o que tenga cinco de los 15 barrios más pobres del país", algo que en lo "tiene mucho que ver" el actual gobierno local del PP y Cs, "que está al margen de los intereses de Córdoba, que no sabe gestionar y que además no mira con perspectiva económica la ciudad, ni con voluntad y esfuerzos a los problemas sociales".

"Me duele Córdoba --ha subrayado--, y mi compromiso es un proyecto socialista, de partido, porque es fundamental para abordar con éxito los retos que tenemos", un proyecto que se ha trazado "a ocho años, en los que abordar una transformación social y económica de Córdoba, que genere magnetismo para los inversores, para el talento, para el capital, como sucede en otras capitales".

Entre sus ideas, que posteriormente plasmará en su programa de gobierno, ha citado la creación de una gran Plataforma Logística de Promoción Pública al estilo de la que tiene Zaragoza, "para convertir a Córdoba en el polo logístico del Sur de Europa, y eso significa involucrar a empresas e instituciones, donde la Base Logística de Defensa es fundamental", así como "un puerto seco", y apoyar la Estación Intermodal del Higuerón, "poner en marcha al máximo la potencia del Aeropuerto de Córdoba con vuelos comerciales y de mercancías e incorporarlo a ese nodo logístico que tenga la ciudad".

Junto a ello, Hurtado quiere "hacer de Córdoba una ciudad internacional de los congresos y las exposiciones, porque siento vergüenza de que un símbolo como el Palacio del Sur esté sirviendo hoy de aparcamiento", por lo que se ha comprometido a reactivar "un proyecto que nunca debió ser abandonado y que significará un enorme revulsivo para la ciudad, su hostelería, su comercio y su economía", en lo que encaja su proyecto de "incorporar a Córdoba en la red gastronómica de España", pues, para ello, ya "tenemos nombre propio, chefs y estrellas Michelín".

En este contexto, Hurtado tiene intención de "volver a recuperar el espíritu de la capitalidad europea" y, por tanto, "la apuesta de Córdoba por la cultura", reprochando al actual alcalde, José María Bellido (PP), que "hubiese perdido 300.000 euros de fondos europeos, que no han sido capaces de gestionar", refiriéndose a los fondos Next Generation como a "un segundo plan Marshall que no podemos desperdiciar".

ASUNTOS SOCIALES

También ha anunciado Hurtado la creación de "un Instituto Municipal de Asuntos Sociales y de Integración, que luche contra la tasa de paro" y para hacer frente a los problemas de "los barrios más empobrecidos", porque "no podemos tener un superávit de 23 millones de euros, como si no tuviéramos necesidades urgentes con las personas", mientras que ahora el actual gobierno local de PP y Cs "se dedica a amortizar préstamos bancarios".

Hurtado también promoverá "un nuevo plan de vivienda y de movilidad", en el marco de "la apuesta por la peatonalización, los carriles bici y un transporte público accesible y que debería ser gratuito para determinados colectivos", todo ello para "apostar por un cambio de modelo ecológico y verde, donde tengan cabida las renovables y el impulso de las comunidades energéticas".

"Estamos preparados para gobernar --ha concluido--, y ha empezado el camino", opinando Hurtado que "quien ayer perdió fue Bellido, y quien más beneficios va a obtener de esta democracia interna que ha desarrollado el PSOE es la ciudad de Córdoba y sus ciudadanos", asegurando, sobre la candidatura que encabezará, que se diseñará conforme a los plazos del partido, aunque ha avanzado que "toda la militancia se sentirá representada, porque soy una persona de paz y de mente abierta"

RAFI CRESPÍN

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha advertido que "quedan 168 días para que nuestro candidato, Antonio Hurtado, sea alcalde de Córdoba, recupere para el PSOE el gobierno de la capital y la saque del letargo y de los escándalos en los que la ha sumido el PP, con José María Bellido a la cabeza".

Crespín ha definido el proceso de primarias en el PSOE que ha llevado a Hurtado a ser el candidato de su partido como "ilusionante y decisivo para recuperar el gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, y hacer una ciudad más alegre, con más vida, igualdad y dinamismo".

A este respecto, ha resaltado que "quedan 168 días para que el gobierno socialista saque a Córdoba del letargo y de los escándalos en que lo ha sumido el PP y eso lo conseguirá Antonio Hurtado, que es un líder nato, de espíritu libre y de fuertes convicciones, muy formado y con experiencia en la gestión pública, muy reconocido en esta ciudad por su trabajo, siempre en beneficio de lo público", añadiendo que "Antonio quiere ser el alcalde de esta ciudad, sabe lo que Córdoba necesita y está en disposición de ofrecérselo".

Para ello, ha citado algunos de los compromisos que el propio Hurtado ha ido desgranando entre la militancia socialista en la campaña de las primarias, como "la apuesta por la Base Logística, aprovechar mejor los fondos europeos; tener como objetivo un público específico, que son los jóvenes, que necesitan oportunidades, empleo y políticas de vivienda; recuperar la Córdoba creadora y de destino turístico, inclusiva y tolerante, y trazar la Córdoba del futuro que integre cambios medioambientales, energéticos y en políticas de transporte y movilidad".

Para hacerlo posible, Rafi Crespín ha afirmado que "aquí hay un partido como el PSOE, con una organización fuerte y con capacidad de gobierno; hay un liderazgo en la persona de Antonio Hurtado, que es el candidato de la militancia, y un proyecto de gobierno y un equipo que empiezan a configurarse desde ya", porque, a su juicio, "hasta ahora José María Bellido, ha demostrado no tener ni ganas, ni capacidad, ni liderazgo, y ni siquiera autonomía para hacerlo".