Hurtado (PSOE) rechaza reunirse con Bellido (PP) para hablar de pacto de ciudad en Córdoba y éste lo ve "incomprensible"

CÓRDOBA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha rechazado reunirse con el alcalde, José María Bellido (PP), tras convocarlo este lunes para acudir este martes a su despacho para tratar sobre temas relativos a pactos de ciudad, algo a lo que el regidor ha respondido calificándolo de "incomprensible".

En un escrito al alcalde, el edil del PSOE ha dicho que siente no poder confirmar la cita, porque "cualquier encuentro con pretensiones de acuerdo al que podamos llegar requeriría de la concreción y negociación previa, por seriedad y respeto a la ciudadanía".

Al respecto, ha señalado que "en su discurso de toma de posesión como regidor ya hizo mención a que iba a impulsar cinco pactos de ciudad --un primer pacto para el desarrollo de la Agenda Córdoba, un segundo para el desarrollo logístico, un tercero para combatir el cambio climático, un cuarto para proteger el casco histórico y mejorar la vida de sus habitantes y un quinto para la mejora de los servicios municipales y la consolidación de las empresas públicas--".

"También por las fotos en los medios de comunicación, he visto el encuentro que ha mantenido usted con la Universidad, con empresarios y sindicatos para tratar sobre estos pactos", ha apuntado Hurtado, quien ha mencionado que en la misma sesión plenaria, como portavoz socialista, le comunicó la "disposición al diálogo y la democrática responsabilidad, que nos corresponde, de ejercer una oposición rigurosa".

En este sentido, ha expresado que su "disposición al diálogo se ve obstaculizada por el llamamiento a la movilización que ha hecho como alcalde de la ciudad en contra de la democracia".

No obstante, le ha informado de que "las condiciones del Grupo Socialista para llegar a cualquier tipo de acuerdo con el gobierno municipal partirían de que fuese un acuerdo único, donde se concretarían las actuaciones a llevar a cabo con cronogramas y compromisos presupuestarios". "Córdoba no se conforma ya con mesas, comisiones, planes y pactos", ha apostillado.

Además, ha declarado que "los vecinos nos piden pasar a la acción y la solución a sus problemas diarios y cotidianos", de modo que cree que "fotos de pactos sin concreción de actuaciones serían un gesto más de banalización de la política, juego en el que no tenemos intención de participar".

Con relación a la forma elegida de convocarle, "a través de correo electrónico de personal de Alcaldía y con menos de 24 horas de antelación", le ha sugerido que "cualquier intención de encuentro lo hiciera con suficiente antelación para encajar agendas y a ser posible de forma directa".

"EL PSOE VA EN CONTRA DE LOS INTERESES DE LA CIUDAD"

Ante este rechazo, el primer edil ha manifestado que "es incomprensible para los ciudadanos, que nos piden a todos los responsables públicos precisamente lo contrario de lo que hace Hurtado, que nos sentemos, que dialoguemos, que alcancemos acuerdos y consensos para la ciudad".

Al hilo, ha recordado su propuesta "ya muy conocida, tampoco novedosa", en el Pleno de Investidura con "cinco grandes acuerdos de ciudad y la verdad es que no entiendo la posición del PSOE", que, a su juicio, "va en contra de los intereses de la ciudad".

Según ha expuesto Bellido, "no logro entender cómo puede ser que el PSOE de Pedro Sánchez y de Hurtado no tenga inconveniente en sentarse con Puigdemont, que es un prófugo de la justicia; no puedo entender que no tengan problema en sentarse a hablar con Arnaldo Otegui de EH Bildu, que es una formación que todos sabemos de dónde viene, y que sin embargo no se puedan sentar conmigo como alcalde de la ciudad, votado democráticamente para hablar de asuntos de ciudad".

Asimismo, ha indicado que no entiende el rechazo a sentarse "con un argumento insultante para todos, que es porque diga que yo he hecho un llamamiento contra la democracia, cuando lo único que hemos hecho es ejercer nuestro derecho a la manifestación, a la libertad de expresión y a la libertad política".

En este caso, cree que "tienen una vara de medir extraña si consideran que yo hago llamamientos contra la democracia y no tienen inconveniente en sentarse con Puigdemont y Arnaldo Otegui", de forma que considera que "la vara de medir la democracia del PSOE de Hurtado se la tiene que revisar y, sobre todo, deben revisar su planteamiento de ciudad".

Frente a ello, el alcalde ha subrayado que van a "seguir trabajando en los acuerdos de ciudad y que cuando el PSOE entienda que es bueno para la ciudad sentarse, no voy a exigirle al PSOE ningún tipo de condición, ni de planteamiento previo, ni que renuncien a posiciones de su partido, ni que Hurtado tenga que decir algo o dejar de decir algo o participar, porque esto está en su legítimo ejercicio de la política y siempre va a encontrar en el alcalde la puerta abierta".

Igualmente, el regidor ha comunicado que va a convocar a reuniones al "resto de grupos políticos por el mismo orden que tienen elegido", de manera que intentará "sentarse con el grupo Hacemos Córdoba y luego con Vox".