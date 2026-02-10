El IAS-CSIC de Córdoba busca mejorar los cultivos de leguminosas a través de diversos proyectos de I+D

Variedades de guisante. - IAS-CSIC CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) celebra el Día Mundial de las Legumbres, que se conmemora este martes, poniendo de relieve "la importancia de la mejora de los cultivos de leguminosas, un aspecto en el que los investigadores e investigadoras del IAS-CSIC juegan un relevante papel, tanto a nivel nacional, como internacional, por los diversos proyectos de I+D que se desarrollan en el centro" de Córdoba.

Así, según informa el IAS-CSIC en una nota, investigadores del centro desarrollan "diversos proyectos para mejorar la producción de distintas leguminosas, con un claro enfoque aplicado orientado a la adecuación de prácticas de cultivo y desarrollo de variedades que permitan el desarrollo de estos cultivos a corto y medio plazo en la cuenca mediterránea, así como proyectos orientados al desarrollo de herramientas genómicas que permitan un avance en el conocimiento científico y su aplicación a la mejora genética de estos cultivos".

Bajo el eslogan de 'Las legumbres aportan diversidad a los sistemas agroalimentarios', la conmemoración de esta efeméride "presenta una nueva oportunidad para sensibilizar a la sociedad sobre este alimento clave para conseguir muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030", partiendo del hecho de que las legumbres son las semillas comestibles de las plantas leguminosas que se cultivan, tanto para consumo humano, como animal.

Así, "las judías, lentejas, garbanzos, habas y guisantes son los tipos de legumbres más conocidos y consumidos, pero existen diversas variedades más en todo el mundo que aportan, todas ellas, grandes beneficios desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud, el cambio climático y la biodiversidad", según ha comentado el investigador responsable del Grupo de Mejora Vegetal por resistencia a estreses del Departamento de Mejora Genética Vegetal del IAS-CSIC, Diego Rubiales.

España tiene una larga tradición de cultivo y consumo de leguminosas, aunque ambos descendieron drásticamente desde 1950, llegando la ingesta a bajar desde 13 kilos por habitante y año hasta tres kilos. "Esta tendencia se está revirtiendo en la última década gracias a una mayor concienciación por los beneficios nutricionales y medioambientales que aportan las leguminosas, con una aumento del cultivo y del consumo, pero aun así seguimos consumiendo por debajo de las cantidades recomendadas por médicos y nutricionistas", según ha indicado Rubiales.

De hecho, "la producción nacional, aunque aumenta, sigue siendo insuficiente para abastecer el consumo, lo que obliga a importar tres cuartas partes de las legumbres que consumimos". La situación es mucho peor en las leguminosas de consumo animal, "con la paradoja de que, aunque España es uno de los mayores exportadores de carne y de piensos compuestos de Europa, depende casi al 100% de importaciones de soja", según ha apunta el investigador.

De ahí la importancia de que el IAS-CSIC juegue un importante papel en el ámbito de la investigación, y también en divulgación y transferencia, coordinando la Red Española de Leguminosas (Releg), la Asociación Española de Leguminosas (AEL), así como la Secretaría de la International Legume Society (ILS), y editando la revista 'Legume Perspectives', para la difusión de resultados científicos y técnicos.

En este sentido, la Releg ha contribuido a la organización de una serie de webinarios y jornadas técnicas durante 2025 cuyos videos están disponibles en la web (https://releg4.wordpress.com/webinarios/). La AEL, por su parte, organiza en octubre de 2026 en Congreso de Leguminosas en Pontevedra, y la ILS el Congreso Internacional en Croacia.

Respecto a la actividad académica, se han defendido durante 2025 dos tesis doctorales sobre leguminosas dirigidas por investigadores del IAS. En concreto han sido las de Wohor Zakaria y Letice Gonçalves, estando prevista la defensa de dos tesis más durante 2026 (Manuel Jiménez-Vaquero y Sara Rodríguez-Mena)

A esta actividad académica se une la de divulgación sobre las ventajas del consumo de leguminosas, organizando mensualmente una comida en la que cada asistente tiene que cocinar una receta distinta basada en la leguminosa del mes. Ya se ha hecho de habas, de guisantes, lentejas, garbanzos, judías, soja, algarrobas y caupí, estando previsto repetir con guisante este mes de febrero, cuando deje de llover.