El IAS-CSIC participa en el proyecto 'Nustalgic' para revalorizar la cadena de valor de cultivos mediterráneos

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) conforman uno de los once equipos que forman parte del proyecto 'Nustalgic (Neglected and Underutilized Species for Water Harvesting and Building Climate Change Resilence)' que, durante los próximos tres años, tratará de revalorizar distintos cultivos mediterráneos como la cebada, la lenteja, las habas, los garbanzos, la almorta y la chumbera ante el cambio climático.

Según ha indicado el IAS-CSIC en una nota, el investigador Diego Rubiales, responsable del equipo del instituto que participa en el proyecto --que coordina la Universidade Católica Portuguesa-Centro Regional do Porto--, ha explicado que 'Nustalgic' "pretende desarrollar variedades de estos cultivos adaptados a las limitaciones mediterráneas de calor y sequía".

Iguamente, busca "rescatar técnicas tradicionales de captación y almacenamiento de agua de lluvia, para en su conjunto, aumentar la resiliencia climática de los cultivos, al tiempo que se crean nuevas oportunidades de mercado, desarrollando nuevos productos y cadenas de valor utilizando especies desatendidas subutilizadas", ha detallado.

De esta forma, el objetivo es "relanzar estos cultivos resistentes a la sequía, diversificar los sistemas agrícolas, mejorar la salud del suelo y, sobre todo, aumentar la resiliencia al cambio climático", ha remarcado Rubiales.

El proyecto, además, tiene un fuerte enfoque hacia el empoderamiento de género y también da especial importancia a la participación de las comunidades locales, combinando ciencia, tradición e innovación. "Queremos fomentar la participación de las comunidades locales para una transformación impactante y para ello pondremos en marcha un protocolo de participación y también se planificarán eventos para difundir el proyecto entre dichas comunidades", ha comentado el investigador del IAS-CSIC.

En 'Nustalgic', proyecto mediterráneo financiado con 4,5 millones de euros del programa H2020 de la Unión Europea a través de la Fundación Prima, toman parte once equipos de ocho países, cuatro de la Unión Europea --Portugal, España, Italia y Grecia-- junto a Marruecos, Túnez, Líbano y Jordania, cubriendo, por tanto, toda la Cuenca Mediterránea.

"Los once equipos participantes acumulan una gran experiencia en el estudio de la resistencia de cultivos autóctonos a la falta de agua y en convertir las especies desatendidas en soluciones para un futuro sostenible", ha apostillado Rubiales.

En concreto, las entidades participantes son la Universidade Católica Portuguesa-Centro Regional do Porto; International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (Icarda); Lebanese Agricultural Research Institute (LARI); American University of Beirut (AUB); Lebanese American University (LAU); Institut National Agronomique de Tunisie (Inrat); National Research Institute of Rural Engineering, Water and Forests (Inrgref); Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC); Methods for Irrigation and Agriculture (Mirra); Oxfam Italia y Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med).