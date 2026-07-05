Iberdrola y la patronal andaluza de VTC renuevan el acuerdo para impulsar la electrificación del transporte profesional

Iberdrola y la patronal de los VTC renuevan el acuerdo para impulsar la electrificación del transporte profesional. - IBERDROLA

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola y VTC Andalucía, Ceuta y Melilla han renovado el acuerdo de colaboración que mantienen desde 2024 para seguir impulsando la movilidad eléctrica y favorecer la electrificación progresiva de las flotas del sector en Andalucía. La renovación del convenio refuerza el compromiso de ambas entidades con la transición energética y permitirá seguir acercando las ventajas de la movilidad eléctrica a los profesionales del sector VTC, favoreciendo un modelo de transporte más eficiente y sostenible.

Así lo ha destacado Iberdrola en una nota de prensa en la que explica que, gracias a esta renovación, los asociados de VTC Andalucía, Ceuta y Melilla accederán a tarifas especiales en los puntos de recarga pública de la compañía, así como a la instalación de cargadores en bases o garajes asociados y a la posibilidad de sugerir ubicaciones estratégicas para la implantación de nuevos puntos de carga pública.

El acuerdo prevé además la colaboración entre ambas entidades para continuar promoviendo la electrificación del transporte profesional y contribuir al desarrollo de una infraestructura de recarga cada vez más extensa, accesible y adaptada a las necesidades del sector. El sector andaluz de VTC está realizando una "apuesta clara por el vehículo eléctrico", ya que el 48% de las nuevas matriculaciones de vehículos destinados al VTC en el primer semestre del año son 100% eléctricos.

La renovación del convenio coincide con el "importante crecimiento experimentado" por la infraestructura de recarga de Iberdrola en Andalucía. La compañía cuenta actualmente con más de 1.600 puntos de recarga pública operativos en la comunidad autónoma, un 40 % más que el año anterior, consolidando a Andalucía como una de las regiones con mayor despliegue de infraestructura de recarga de España.

Más de 200 de estos puntos corresponden a recarga rápida, superrápida y ultrarrápida, facilitando tanto los desplazamientos interurbanos de larga distancia como la actividad diaria de profesionales y empresas. En el conjunto del país, Iberdrola supera ya los 11.000 puntos de recarga públicos operativos, la red más extensa de España.

La electrificación del transporte constituye uno de los principales vectores para avanzar en la descarbonización de la economía, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y mejorar la eficiencia energética. En este contexto, la colaboración entre Iberdrola y VTC Andalucía, Ceuta y Melilla contribuye a acercar las ventajas de la movilidad eléctrica a un sector estratégico para la movilidad de personas en la comunidad autónoma.