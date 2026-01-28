Iberia incrementa la oferta de vuelos a Sevilla hasta el 15 de febrero

Archivo - Avión de Iberia volando. Imagen de Archivo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Iberia ha incrementado la oferta de vuelos a Sevilla hasta el 15 de febrero dentro del plan de refuerzo adicional entre Madrid y Sevilla para las próximas dos semanas, "ampliando así los vuelos especiales ya previstos hasta el 2 de febrero".

Según ha informado Iberia en una nota, entre el martes 3 de febrero y el domingo día 15 se ha programado un vuelo adicional diario en cada sentido.

A estos refuerzos se ha sumado un vuelo extra el domingo 31 de enero en ambos sentidos, así como tres vuelos adicionales operados por Iberia Express los días 3, 4 y 5 de febrero. En total, este refuerzo ha supuesto 6.596 nuevas plazas entre Madrid y Sevilla, un 47% más.

De esta manera, la aerolínea decidió reforzar su operativa habitual en Andalucía el pasado lunes 19 de enero, con el objetivo de "facilitar los desplazamientos con Madrid tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz". En concreto, estos refuerzos se han llevado a cabo en las rutas que conectan Madrid con Sevilla, Málaga, Jerez y Granada. Así, desde esa fecha y hasta el 15 de febrero, Iberia ha puesto a disposición de los viajeros en toda Andalucía 27.362 plazas adicionales.

Resumiendo, el lunes 19 de enero se añadieron dos vuelos adicionales entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga. A partir del 20 de enero, se incorporó un vuelo adicional diario en ambas rutas. Además, en las conexiones con Sevilla se ha llevado a cabo un "aumento de capacidad en algunos vuelos", que han pasado de ser operados con aviones A320 a A321.

En total, en la ruta Madrid-Sevilla se han programado 19.270 plazas adicionales, lo que supone un incremento del 74% de la capacidad, mientras que en la conexión con Málaga se han añadido 5.856 plazas más, un 57% más.

Asimismo, en la ruta Madrid-Granada, se ha incorporado un vuelo adicional por sentido los días 27 y 28 de enero y 1 de febrero, ofreciendo 1.192 asientos adicionales sobre los 1.400 ya programados, lo que supone un incremento del 85 % de la capacidad en esta ruta.

Por su parte, en la ruta Madrid-Jerez, se ha añadido un vuelo adicional por sentido los días 26, 29 y 30 de enero, poniendo a la venta 1.044 plazas adicionales, que se suman a las 1.800 ya existentes para esos días, lo que representa un incremento del 58% de la capacidad.

No obstante, para estas nuevas plazas, al igual que para las ya disponibles en los vuelos habituales, "Iberia mantiene su compromiso de limitación de precios". Al menos hasta el domingo 15 de febrero, "el precio máximo por trayecto se mantiene topado en 99 euros en clase Turista Flexibilización de condiciones". Además, Iberia mantiene la "flexibilización" para los clientes que viajen desde Andalucía a Madrid con el fin de conectar con vuelos de la compañía.

Por último, ha aerolínea ha detallado que dados los problemas en la línea ferroviaria, "quienes tengan dificultades para desplazarse con normalidad, podrán solicitar un cambio de fechas o un bono de reembolso de sus billetes".