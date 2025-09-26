El IECA amplía la visualización interactiva de indicadores de desarrollo sostenible para la Agenda 2030. - IECA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La difusión del Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030, que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), ha incorporado como novedad la visualización interactiva a través de un mapa para los indicadores provinciales y permite su comparabilidad con ámbitos territoriales superiores como Andalucía, España o la Unión Europea.

Este sistema ofrece al usuario el conjunto de indicadores de la Agenda 2030 según objetivos y metas, a través de visualizaciones interactivas, junto con la serie temporal de los datos en formato tabular y la ficha metodológica para consultar la definición, la unidad de medida, la fuente de información o la forma de cálculo, entre otras características asociadas.

Para identificar fácilmente los indicadores con datos disponibles a nivel provincial se marcan con un icono gráfico específico y una descripción emergente (pop-up). La siguiente imagen muestra cómo identificar los indicadores disponibles a nivel provincial.

La actualización del sistema de indicadores, que se viene publicando de manera continua desde el año 2018, pone a disposición de los usuarios y de las administraciones públicas un marco de indicadores estadísticos, alineados con los establecidos por Naciones Unidas y por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), que permite el seguimiento, a diferentes niveles territoriales, de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Los indicadores utilizan como fuente de información la proporcionada por las estadísticas oficiales garantizando el rigor técnico en la producción de datos, la obtención de información conforme a metodologías fiables, estables, precisas, eficientes y contrastadas, y la disponibilidad de información actualizada periódicamente.

El marco de indicadores es dinámico, tanto en número como en nivel de desagregación, y será actualizado en función de la nueva información que esté disponible en cada momento para la generación de los mismos.