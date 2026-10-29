La III Feria de la Primera Molienda de Cazorla (Jaén) estará dedicada al aceite de oliva virgen extra de primera cosecha

Presentación de la III Feria de la Primera Molienda de Cazorla - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cazorla (Jaén) celebrará este sábado, 31 de octubre, la III Feria de la Primera Molienda, una cita dedicada al aceite de oliva virgen extra (AOVE) de nueva cosecha y a la cultura oleícola del municipio.

La actividad se desarrollará durante toda la jornada en la Plaza de la Corredera, con una programación que combinará gastronomía, divulgación y música para acercar al público las características de los primeros aceites de la campaña.

Entre las actividades previstas destaca la gran tostada de AOVE, elaborada de forma artesanal por panaderías de Cazorla, que ofrecerá a los asistentes la oportunidad de degustar este producto junto a otras propuestas gastronómicas vinculadas a la tradición local.

La programación incluirá también una degustación de los AOVE verdes procedentes de la cosecha temprana de aceitunas de olivares del municipio, con extracción en frío, así como una cata de aceites de la Denominación de Origen Protegida Sierra de Cazorla.

A estas propuestas se sumarán el trabajo del cortador de jamón José Juan López, conocido como 2 Jotas, el concurso de rin ran, receta tradicional elaborada con AOVE, y las actuaciones musicales de Cuna de Guadalquivir y Aires de Cazorla.

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha señalado que la Feria de la Primera Molienda "permite poner el foco en uno de los productos que forman parte de nuestra identidad y de nuestra tradición, acercando a vecinos y visitantes el sabor y las características del aceite de oliva virgen extra de nueva cosecha".

Asimismo, ha destacado que esta jornada ofrece una oportunidad para "conocer mejor el trabajo que hay detrás de cada aceite, valorar la labor de nuestros productores y disfrutar de la gastronomía y la cultura popular vinculadas al olivar".

El alcalde ha animado a la ciudadanía y a quienes visiten Cazorla durante el fin de semana a participar en las actividades programadas.

Con esta tercera edición, Cazorla volverá a situar el aceite de oliva virgen extra en el centro de una jornada abierta al público, coincidiendo con el inicio de la campaña y con la llegada de los primeros aceites verdes, característicos de la recolección temprana.