La III Gala de Inclusión de la UCO reconoce a entidades sociales referentes en discapacidad y accesibilidad

CÓRDOBA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado este miércoles la III Gala de Discapacidad, organizada por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social bajo el lema 'Universidad y Territorio: alianzas para la discapacidad', un acto que ha reunido a representantes institucionales, entidades del tercer sector, grupos de investigación y miembros de la comunidad universitaria.

Durante la gala, la UCO ha entregado reconocimientos tanto a las entidades sociales que participan en el proceso inicial de creación del futuro Centro de Innovación y Transferencia en materia de discapacidad y accesibilidad, como a las dos instituciones públicas que sostienen de manera fundamental el trabajo en el territorio.

Han sido reconocidos Acpacys, Appsc, Autismo Córdoba, Down Córdoba, Fundación Fepamic, Fundación Futuro Singular, Fundación Prode, Fundación Promi, así como el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial. La Fundación ONCE, representada en la gala por su directora de Universidades y Promoción del Talento, Isabel Martínez, ha recibido, asimismo, un reconocimiento especial por su colaboración estratégica para garantizar la igualdad de oportunidades como un derecho efectivo.

El rector, Manuel Torralbo, ha destacado que este nuevo centro --actualmente en fase de desarrollo-- será "pionero en España, basado en una colaboración completamente horizontal entre universidad, administraciones y tercer sector". Además, ha subrayado que su esencia "será la creación bidireccional de conocimiento, orientando la investigación a necesidades reales de las personas con discapacidad y reforzando la transferencia social como misión fundamental de la universidad pública".

El proyecto contempla un modelo de participación abierto y progresivo, lo que permitirá que cualquier entidad interesada pueda incorporarse a medida que avance su definición.

En su intervención, el rector ha puesto también en valor la labor del Área de Inclusión, así como el trabajo de los grupos de investigación de la UCO, que desde múltiples disciplinas desarrollan proyectos destinados a mejorar la accesibilidad, la autonomía personal y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La gala ha dedicado también un espacio destacado a la investigación, la innovación y la transferencia desarrolladas por los grupos de investigación de la UCO en el ámbito de la discapacidad. A través de la proyección de vídeos y de una exposición divulgativa se han mostrado proyectos punteros en accesibilidad, tecnología asistencial, diseño para todas las personas, educación inclusiva, intervención social, salud y derechos, demostrando el potencial de la universidad para generar soluciones prácticas y conocimiento con impacto real en la vida de las personas.

La UCO ha concluido la gala invitando a todas las entidades del ámbito de la discapacidad a seguir construyendo esta alianza estratégica con la universidad, en un momento en el que Córdoba y su provincia "tienen la oportunidad de situarse a la vanguardia en accesibilidad, innovación social y transferencia de conocimiento".

El Grupo de Teatro Personartes (Fundación Albasur) ha ofrecido una actuación durante el evento, con la que ha puesto de manifiesto el valor del talento diverso como motor de una universidad y una sociedad más ricas y más justas.