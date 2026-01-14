Íllora (Granada) afea al PP haber provocado "una grave pérdida de patrimonio municipal" tras crear la empresa de suelo

Archivo - El alcalde de Íllora, Antonio Salazar, en imagen de archivo - PSOE - Archivo

ÍLLORA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Íllora, con gobierno local del PSOE, ha indicado este miércoles que el PP impulsó la creación de la empresa de suelo de este municipio del Poniente de Granada y que "provocó una grave pérdida de patrimonio municipal" en respuesta a las críticas de esta formación al Consistorio por "intentar aprobar un acuerdo ilegal para pagar deudas".

En una nota de prensa, el alcalde de Íllora, Antonio Salazar, ha salido al paso de las declaraciones de la "nueva portavoz" de los populares en el municipio, Rosa Fuentes, para apuntar que "fue su partido quien creó en 2005 la Empresa Pública del Suelo de Íllora (EPSI), durante el gobierno tripartito surgido de la moción de censura impulsada por el propio PP".

Salazar, a quien Fuentes ha pedido que dimita por este asunto, ha señalado que aquella decisión tuvo "consecuencias muy negativas para el municipio, pues supuso una importante pérdida de patrimonio público tras el derribo de espacios tan emblemáticos como la antigua biblioteca municipal o los jardines públicos anexos, y la desaparición de servicios esenciales para la ciudadanía, como la guardería o la biblioteca pública".

"Esperamos que el PP no recurra a mentiras, engaños ni al juego sucio para intentar conseguir en los despachos lo que no ha logrado en las urnas desde 2015", ha advertido el regidor ilurquense, quien ha señalado que la solución planteada no era "ilegal", tal y como afirma el PP "faltando a la verdad".

"Desde la llegada del actual equipo de gobierno en 2015, el Ayuntamiento ha trabajado de forma constante y rigurosa para intentar dar solución al grave problema heredado de la EPSI", ha aseverado Salazar que en este tiempo se ha solicitado apoyo a la Diputación de Granada, se han encargado auditorías y se ha llevado a cabo una "exhaustiva" recopilación de documentación, siempre con el asesoramiento de los servicios jurídicos y técnicos municipales.

"Los informes han sido claros desde el primer momento y coinciden que mientras la EPSI no sea liquidada es legalmente imposible hacer frente al pago de sus deudas, ya que dicha empresa y el Ayuntamiento son dos entidades jurídicas completamente distintas", ha subrayado.

En este contexto, ha explicado que, tras diversas reuniones con los afectados y ante la presión e interés de los distintos grupos políticos municipales por resolver esta situación con la mayor celeridad posible, se ha planteado la adopción de un acuerdo político en pleno para "abonar las cantidades adeudadas a vecinos y empresas, al tiempo que se continúa avanzando en el proceso de liquidación de la EPSI".

Por todo ello, el regidor ha expresado su satisfacción al comprobar que, tras las explicaciones ofrecidas por los técnicos municipales a los concejales, "por fin se haya entendido que la EPSI y el Ayuntamiento son entidades diferentes". Asimismo, ha expresado su deseo de que esta información haya sido trasladada "con honestidad" a los vecinos afectados, así como el procedimiento legal necesario para la devolución de su dinero.

Por último, ha reconocido que "desde el primer momento sabía que era imposible contar con el apoyo de los grupos municipales en la oposición para solucionar este problema y que lo utilizarían para no asumir su responsabilidad ni su compromiso con los vecinos e intentar desacreditar a quienes trabajamos para resolverlo. Mientras el PP opta por el ruido y la confrontación, este equipo de gobierno hace todo lo posible por darle una solución a la ciudadanía".