El IMAE y el Concurso Nacional de Arte Flamenco se suman al luto oficial por el fallecimiento de 'Fosforito'

Archivo - Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', introduce su legado en la Caja de las Letras, en una imagen de archivo. - INSTITUTO CERVANTES - Archivo

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba y el Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) se han sumado al luto oficial decretado por el Ayuntamiento de la capital este 13 de noviembre tras el fallecimiento del cantaor flamenco, Hijo Adoptivo de la Ciudad, Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', quien ha fallecido este jueves en Málaga a la edad de 93 años.

Según ha indicado el IMAE en una nota, por este motivo, se posponen los actos programados en el marco del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco los días 13 y 14 de noviembre, a la espera de anunciar nueva fecha. Los actos y espectáculos cancelados son: 'Matancera', de la cantaora Rosario La Tremendita, que debía tener lugar este jueves a las 20,00 horas, en el Teatro Góngora, y la jornada 'Hablemos del Nacional de Córdoba', que debía celebrarse este viernes, 14 de noviembre, en el Centro Flamenco 'Fosforito'. En los próximos días se anunciarán las dos nuevas fechas a través de los medios oficiales del IMAE.

'Fosforito', considerado uno de los grandes flamencos del siglo XX', fue ganador en todas las modalidades en el Concurso de Cante Jondo de Córdoba (1956); I edición del ahora conocido como Concurso Nacional de Arte Flamenco. Además, Fosforito ha sido el merecedor de la IV Llave del Cante (2005) por su labor de dignificación y universalización del flamenco, la revitalización de estilos en desuso, la relevancia de sus aportaciones creativas y un absoluto dominio de todos los estilos.