El IMAE se suma al 40 aniversario del Coro de Ópera de Córdoba con la puesta en escena de la ópera Marina

Presentación de la ópera Marina con la que el IMAE se suma al 40 aniversario del Coro de Ópera de Córdoba. - RAFA ALCAIDE/IMAE

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba ha presentado este miércoles su última cita del año con la ópera, con la producción Marina, de Emilio Arrieta. La presidenta del IMAE, Isabel Albás, junto al director de escena, Juan Carlos Villanueva; el presidente del Coro de Ópera de Córdoba, Rafael Montero; el director musical Alejandro Muñoz; Alba Chantar, soprano en el papel de Marina, y Santiago Vidal, tenor en el papel de Jorge, han dado detalles de esta producción con la que se va a celebrar el cuadragésimo aniversario del Coro de Ópera de Córdoba.

La elección de esta obra cumbre de la lírica española tiene un profundo significado para el Coro de Ópera de Córdoba y será con las noches del 9 y 11 de octubre en el Gran Teatro las que ponga el broche de oro a un año intenso y brillante de celebración que resume ampliamente su versatilidad.

La obra lírica española Marina fue en un principio una Zarzuela en dos actos, con libreto de Francisco Camprodón, estrenada en el Teatro Circo de Madrid el 21 de septiembre de 1855, que no obtuvo el éxito esperado. A instancias del tenor Enrico Tamberlick, que quería cantar la obra en el Teatro Real, Emilio Arrieta la transformó en ópera en tres actos, siguiendo muy estrechamente el modelo donizzetiano, estrenándose en dicho teatro el 16 de marzo de 1871. Muerto Camprodón, Arrieta confió la adaptación del libreto a Ramos Carrión, consiguiendo, esta vez sí, un éxito sin precedentes.

Con la nueva estructura operística, la obra se benefició del arte más maduro y evolucionado de Arrieta, convirtiéndose en el primer compositor en estrenar una ópera en español en el Teatro Real de Madrid, eso sí, sin perder su carácter zarzuelístico.

Alba Chantar, en el papel de Marina, y Santiago Vidal en el de Jorge, darán vida a dos jóvenes que se criaron juntos en un pueblo costero del mediterráneo y están enamorados en secreto. El conflicto surge cuando Pascual --interpretado por Julio Nomdedeu-- un rudo contramaestre, también pretende a Marina. Aunque ella no le corresponde, acepta su pretensión instándole a pedir su mano a Jorge con la excusa de que es su única familia, desencadenando malentendidos que se resuelven felizmente al revelarse el verdadero objeto del amor de ambos protagonistas.

El elenco de esta puesta en escena lo completan Alonso Cano, como Roque; Juan José Reifs, como el Capitán Alberto; Isabel López, en el papel de Teresa la amiga de Marina; y Antonio Mazzini, como marinero. A esta celebración se suma la Orquesta de Córdoba bajo la batuta de Alejandro Muñoz, que asume la dirección del coro y la dirección musical.

Albás ha insistido en que Marina es "una gran oportunidad de acercarse a la lírica". "Para que todos los cordobeses accedan a ella, el IMAE dispone de diferentes descuentos para mayores de 65, jóvenes hasta 30 años y demandantes de empleo, personas con un grado de discapacidad, familias numerosas, familias monoparentales y para estudiantes y profesorado vinculados a las artes escénicas", ha valorado.

Las entradas están disponibles en la web 'https://teatrocordoba.es/', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la aplicación IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.