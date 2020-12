Imbroda apunta "logística compleja" en test de Covid a 150.000 empleados tras Navidad y cree el trimestre "modélico"

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha afirmado este lunes que "queremos que todos los profesionales se hagan sus test" a la vuelta de las vacaciones de Navidad, tras advertir de "una logística muy compleja" que afectará a 150.000 empleados entre docentes y no docentes, cuya planificación ha dejado en manos de la Consejería de Salud por cuanto ha afirmado que será este departamento el "que dictamine" los test que se realizarán a los profesionales, aunque ha reconocido que "seguramente" sean test de antígenos.

Imbroda ha sostenido este lunes que "el trimestre ha sido modélico" desde la perspectiva del desarrollo de la actividad educativa pese a la incidencia de la pandemia del Covid y frente a quienes ha denominado como "agoreros del apocalipsis".

En declaraciones a los medios tras una visita a las Aulas de Naturaleza del centro Yago School en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Imbroda ha apelado a que la celebración de la Navidad entre el personal docente "se celebre con prudencia" tras esgrimir las circunstancias especiales de este año por el coronavirus.

Sobre los test a los profesionales, el consejero de Educación ha argumentado su coincidencia con la campaña de vacunación contra el coronavirus, que en España arrancará el día 27, aunque en el caso del personal escolar no ha determinado la fecha de realización, que ha situado entre "los días de antes de Reyes y después".

Imbroda, que ha abogado por un retorno a las clases "presencial y segura", ha afirmado que "los colegios han funcionado razonablemente bien" tras lo cual ha blandido el dato de que "el 99,2% de los 7.099 centros educativos de Andalucía están libre de Covid".

Imbroda, que ha expresado que "dentro de la preocupación, teníamos la tranquilidad de que se había trabajo mucho con los equipos docentes", un resultado que le ha llevado a afirmar que "la comunidad educativa tiene un sobresaliente" tras indicar la contribución del "alumnado responsable y los docentes han ejecutado los protocolos hasta sus últimas consecuencias".

"EN DESACUERDO CON UNA LEY HECHA DE PRISA"

En relación a la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), conocida coloquialmente como 'la Ley Celáa', Imbroda ha reiterado, antes las manifestaciones contrarias celebradas este domingo, que "no compartimos una ley hecha de prisa y corriendo" tras apuntar que "gran parte de la comunidad educativa no se ha sentido partícipe".

Tras indicar que "la ministra nos pedía lealtad en aplicar la ley", ha apuntado que "somos respetuosos con las leyes que salen del Parlamento español", por lo que ha explicado que "tenemos desde febrero un decreto de escolarización y matizaremos las cuestiones que salgan de la ley".

"Ni la pública ni la concertada ha estado tan protegida como con este Gobierno", ha indicado Imbroda tras apelar al "presupuesto mayor de la historia, la mayor plantilla, y los mayores recursos".

El consejero de Educación ha abogado por que "no nos distraigamos con cuestiones ideológicas que no ayudan para nada" y ha instado a "ver cómo ayudamos para que tengamos el mejor sistema educativo nacional e internacional" tras reclamar "la calidad que necesitamos para que el sistema público no esté en el furgón de cola de todos los indicadores educativo, y nuestra educación esté a la vanguardia".