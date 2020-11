Imbroda destaca el aumento en inversión por alumno en el presupuesto 2021 y PSOE lo ve "corto" para afrontar la pandemia

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aumento en la inversión por alumno, reforzar la plantilla de profesorado y medidas para reducir las tasas de abandono temprano y fracaso escolar así como la transformación digital constituyen los ejes principales de los presupuestos de la Consejería de Educación y Deporte para 2021, que ascienden, según ha destacado el consejero Javier Imbroda en el Parlamento, a 7.340 millones, 482,53 millones más respecto a este año, lo que supone un crecimiento del 7%, para destacar que se ha incrementado la inversión por alumno "en más de 500 euros, superando por primera vez y ampliamente los 4.000 euros, hasta alcanzar la cifra de 4.200 euros, casi un 11% más desde el curso 2018/19".

Durante su comparecencia en la Comisión de Educación para presentar las cuentas de su departamento, ha afirmado que esta cifra, "la más alta" de la historia en Educación, "evidencia la apuesta indiscutible de este Gobierno por la educación andaluza, un esfuerzo enorme para que sean unos presupuestos expansivos sin tener aún garantías de la financiación estatal y europea disponible".

Ha indicado que entre las medidas para reducir las tasas de fracaso y abandono escolar temprano está la puesta en marcha de un refuerzo integral, de modo que este curso el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) "se ha ampliado a tres días por semana y se ha adelantado la fecha de comienzo de enero a septiembre, con una dotación extraordinaria de 5 millones". Se suma el programa de Refuerzo Educativo Estival, que volverá a ofertarse el próximo verano, ha dicho el consejero, quien ha destacado que "90.000 alumnos se quedaron descolgados del sistema el tercer trimestre del curso pasado, y para ellos hay un plan de acogida para ver y comprobar cómo han quedado cuestiones emocionales, curriculares, de competencias, y cuando termine este primer trimestre habrá una evaluación".

Sobre plantilla docente, ha explicado que este curso se han reforzado las de la pública con casi 7.000 docentes más para hacer frente a un curso excepcional por el Covid-19, con una dotación de 322 millones, lo que "permite flexibilizar el número de alumnos por aula, garantizar la atención educativa al alumnado y asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias". En total, el sistema educativo público contará con una plantilla integrada por más de 108.000 efectivos y las plantillas de la concertada se han reforzado con más de 1.300 docentes.

En previsión de que aumente el número de bajas como consecuencia de la pandemia, ha explicado que estos presupuestos contemplan un partida de casi 200 millones destinados a sustituciones, 39 millones más que el pasado año.

Asimismo, ha señalado que se convocarán procedimientos selectivos en los cuerpos de Enseñanza Secundaria, FP, Artes Pláticas e Idiomas, así como al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, para la reposición del personal funcionario y la estabilización de unas 3.000 plazas y que supondrá una dotación superior a los 9 millones, mientras que también ha destacado, en cuanto al personal no docente, que "se mejorarán" las condiciones laborales y se ampliará el Personal de Administración y Servicio y "se avanzará" en las condiciones de contratos de los monitores escolares.

Imbroda ha destacado que otro de los focos de actuación es la atención a la diversidad y la Educación Especial con un "considerable aumento" en el presupuesto para monitores de Educación Especial de 7 millones de euros, más de un 53% así como el de monitores para Discapacitados Auditivos que aumenta casi un 20%.

Respecto a la Formación Profesional, ha explicado que las líneas estratégicas de estas enseñanzas tienen como objetivo modificar la oferta para adecuarla a las necesidades del mercado laboral, lo que supone "distintas actuaciones que van desde el traslado de enseñanzas entre centros o zonas geográficas a cambios de perfiles académicos o incluso la extinción de algunas de ellas". Además, "se pretende mejorar los índices de cobertura de la demanda del alumnado y seguir contando con la participación de las empresas", ha subrayado.

En cuanto a infraestructuras y equipamientos, ha avanzado que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) aumenta su presupuesto en casi 41 millones, un 9% más, para continuar con la ejecución del Plan Plurinual de Infraestructuras Educativas 2020-2027 que "priorizará actuaciones como la actualización y reformas de centros escolares que se encuentran deteriorados; implantación de nuevos ciclos formativos y su equipamiento; medidas para la mejora de la climatización de los centros e implantación de energías renovables y completar la eliminación definitiva de amianto en las infraestructuras".

Sobre transformación digital de la educación, ha dicho que "se pretende fomentar el desarrollo de las competencias digitales, dotar de la infraestructura necesaria para realizar los contenidos digitales, el acceso a las redes de banda ancha ultrarápida y fomentar el compromiso digital de las familias para el buen aprovechamiento de los recursos tecnológicos y su uso educativo".

ANDALUCÍA REGIÓN EUROPEA DEL DEPORTE

Sobre a la política deportiva, ha explicado que la Consejería va a hacer una inversión adicional de 3,2 millones por la designación de Andalucía como Región Europea del Deporte. También ha aumentado el presupuesto destinado a infraestructuras deportivas en más de tres millones, casi un 10% para poder continuar con las obras de ampliación, reforma y modernización de espacios deportivos como el Estadio de la Juventud de Granada, el estadio de Almería o las instalaciones en Carranque en Málaga.

Por su parte, desde el PSOE Beatriz Rubiño ha criticado que estos presupuestos "son cortos y escasos" para afrontar los retos de la pandemia, para añadir que "Andalucía necesita más inversión en su educación pública y menos autobombo a mayor gloria de Moreno" y ha señalado que el aumento presupuestario previsto "se debe solo a 329 millones asignados a Andalucía por el Ejecutivo central --100 millones más que el año anterior-- y a 331 millones de fondos europeos". Ha afirmado que "rezuma la apuesta de las tres derechas por la enseñanza privada en detrimento de la pública".

Desde Adelante, José Antonio García ha señalado que estos presupuestos "son perjudiciales" para el sistema educativo, porque "no tienen herramientas para afrontar la pandemia y la crisis, no solucionan el problema crónico del sistema educativo, son continuistas de lo hecho en la última década y encajan con un modelo ideológico tremendamente injusto". "Es un paso más en su modelo social y educativo, que es convertir a la escuela pública en un sistema subsidiario de la escuela privada, que estaría siempre financiada con fondos públicos", ha sentenciado, para afear que "no se ha hecho ni una sola mención a la ley de bioclimatización".

VOX CRITICA LA "IDEOLOGÍA QUE REZUMA ESTE PRESUPUESTO"

María José Piñero, de Vox, ha criticado que tras cierre de colegios y una crisis social y económica "brutal", los objetivos estratégicos que defiende la memoria de presupuestos "no se han modificado y no son mucho más ambiciosos", al tiempo que "vemos con preocupación como siguen empeñados en que el objetivo principal es la perspectiva de género y contribuir a erradicar la violencia de género". "No son capaces de cambiar algo tan importante como es la ideología que rezuma todo este presupuesto", le ha espetado. Ha finalizado recordando a Imbroda que dentro del acuerdo está el pin parental, que "tenemos sobre la mesa y firmado por ustedes", a lo que el consejero ha respondido que "es un debate pasado".

María del Mar Sánchez de Cs y Miguel Ángel Ruiz del PP han destacado la "cifra histórica" de 7.400 millones de euros, que "no solo es un 7% más que en el ejercicio anterior, sino que si lo comparamos con el último del PSOE supone más de 1.000 millones destinados a educación. Más del 5% del PIB se destina a educación".