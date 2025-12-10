El Imdeec concede más de un millón de euros en dos años a ayudas específicas a la joyería de Córdoba para modernización

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, con joyeros. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) ha aprobado de forma definitiva la concesión de 505.215,57 euros en la línea específica de Joyería del programa Crece e Innova 2025, destinados a impulsar la innovación y competitividad del sector. En total, 69 empresas han resultado beneficiarias de estas subvenciones, que se suman a los 519.594,67 euros concedidos a 67 beneficiarios en la misma línea durante 2024.

Según ha informado el Ayuntamiento, el objetivo principal de estas ayudas es reforzar la competitividad de las empresas joyeras, impulsando su modernización e innovación. Los recursos se centran en la transformación digital, la mejora de la eficiencia energética como eje de la sostenibilidad, y la apertura a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado "el peso estratégico de esta industria que sólo en Córdoba concentra a más de 1.200 empresas, que representan el 95 por ciento de la producción andaluza y el 60 por ciento de la nacional y que generan 15.000 empleos directos e indirectos".

Además, ha recordado que la ciudad alberga el Parque Joyero más grande de Europa, con 14.000 metros cuadrados dedicados a la actividad empresarial, y cuenta con la Escuela de Joyería, Centro de Referencia Nacional, donde se forman profesionales altamente cualificados.

Como ha subrayado, "desde el Ayuntamiento y el Imdeec llevamos más de seis años trabajando con los autónomos, pymes y entidades del sector para reforzar la visibilidad, el prestigio y la proyección de nuestra ciudad como epicentro de la joyería a nivel mundial, y para generar empleo y desarrollo en esta industria, que fortalece la presencia de la Marca Córdoba en los mercados internacionales".

IGP JOYA CORDOBESA

Este respaldo económico se enmarca en una estrategia que incluye proyectos pioneros como el impulso de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la Joya Cordobesa. Esta iniciativa, liderada por la Asociación Provincial de Joyeros San Eloy con la financiación del Imdeec, es clave para el futuro del sector.

"Una vez más, hemos sido pioneros y estamos abriendo camino para que la Unión Europea (UE) pueda reconocer la Joyería de Córdoba como IGP en la categoría de productos artesanales e industriales", ha aseverado, para agregar que "este reconocimiento proporcionará mayor seguridad al consumidor, ofrecerá un distintivo de autenticidad y de calidad diferenciada, y protegerá a nuestras empresas frente a las falsificaciones y la competencia desleal".

Estos proyectos han supuesto una inversión de casi 250.000 euros y reflejan "la apuesta firme" del Consistorio. Además, en estos seis años, el Imdeec ha puesto en marcha otros recursos, como los incentivos para la expansión de mercados, que cuentan con una línea específica para sectores estratégicos como las empresas joyeras, puesta en marcha en 2024.

Con ayudas de hasta 30.000 euros para financiar gastos de expansión de la actividad empresarial --incluyendo la participación en ferias y congresos de carácter nacional e internacional--, esta herramienta está siendo ampliamente utilizada: el año pasado hubo 67 empresas joyeras beneficiarias y en 2025 han sido otras 43.

Esta estrategia se completa con actuaciones como la presencia en la feria internacional Madrid Joya y la reciente visita de oficinas comerciales de Francia al Parque Joyero, una acción orientada a facilitar el acceso al mercado francés y promover nuevas alianzas comerciales.

"EL PRINCIPAL ALIADO"

Al respecto, ha mencionado Torrent, "somos el principal aliado del tejido empresarial local, como administración más cercana a nuestras empresas, y seguimos defendiendo nuestra joyería y nuestro modelo de ciudad; una Córdoba que apuesta firmemente por el tejido económico y empresarial como motor de desarrollo, y que se construye desde la colaboración, el diálogo, y el compromiso con nuestros sectores económicos, autónomos y pymes".

La combinación de ayudas directas, acciones de promoción exterior y el acompañamiento institucional refuerza el compromiso del Ayuntamiento con este sector industrial emblemático, motor de crecimiento económico y proyección internacional. Este compromiso continuado ha sido, además, recientemente reconocido por la Asociación de Joyeros San Eloy, que ha otorgado un premio al Imdeec por el firme apoyo brindado al sector en estos años.