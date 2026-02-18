Imdeec y Junta anticipan la demanda de la BLET con formación a medida en tecnología, defensa e industria auxiliar

Mesa de trabajo con la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y la delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez, con la participación de las principales patronales de la provincia para abordar la BLET. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), y la Junta de Andalucía siguen avanzando para blindar el éxito laboral del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) con formación a medida en tecnología, defensa e industria auxiliar.

Según ha informado el Consistorio, mediante una mesa de trabajo estratégica, el Imdeec y la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo han reunido a 18 entidades clave, entre asociaciones sectoriales y empresas tractoras, para diseñar el mapa formativo que regirá en 2026. Este encuentro busca asegurar que la cualificación de los profesionales cordobeses responda con precisión a la demanda masiva que generará la industria auxiliar de la defensa y la logística.

La jornada, liderada por la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y la delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez, ha contado con la participación de las principales patronales de la provincia, como Construcor, Apieco, Femeco, Cortec, Atradeco, Asemeco, AJE y CECO. Junto a ellas, empresas referentes del sector como Escribano, Ghenova, Rochel, Rother, Novaindef, Coreco, Magtel, Andalucía Logistics e Innocar han aportado su visión técnica sobre los desafíos y perfiles requeridos profesionales.

El objetivo es que la Junta de Andalucía pueda recoger estas demandas y plasmarlas en la próxima convocatoria del Proyecto Singular de Formación Profesional para el Empleo, "garantizando así una respuesta real y eficiente al mercado de trabajo".

Al respecto, la presidenta del Imdeec ha destacado la importancia de esta anticipación estratégica para que el impacto económico de la BLET se quede en el territorio cordobés, subrayando que "desde el instituto municipal tenemos el compromiso de ser el puente que conecte las grandes infraestructuras con nuestras pymes y profesionales".

"No podemos permitir que el talento se busque fuera por falta de especialización local; por ello, estamos escuchando directamente a los empresarios para saber qué necesitan hoy y qué necesitarán mañana", ha aseverado, para indicar que "con esta mesa de trabajo, ponemos a disposición de la industria auxiliar de la BLET las herramientas necesarias para la formación y el desarrollo tecnológico y logístico de Córdoba se traduzca en contratos estables y de calidad para nuestros vecinos".

LOS PERFILES MUY ESPECÍFICOS

Durante la sesión se ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de perfiles muy específicos que requieren una formación técnica rigurosa. Entre ellos destacan industriales especializados en pintura y sistemas eléctricos, automatización de procesos, Big Data e Inteligencia Artificial, así como especialistas en redes de ingeniería, soldadores de alta cualificación y conductores profesionales.

Estos perfiles son piezas fundamentales para el mantenimiento y la operatividad de las empresas auxiliares que integrarán la Base Logística en un proyecto que destaca por su enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia operativa.

Por su parte, la delegada territorial ha declarado que "este contacto directo con el tejido productivo permite a la Consejería de Empleo optimizar los recursos públicos". "Al identificar con precisión quirúrgica las necesidades de estas 18 entidades representativas de los distintos sectores implicados, la administración puede diseñar itinerarios que incluyan no sólo la formación técnica de base, sino también las competencias transversales que exige un ecosistema de alta seguridad e innovación como es el sector de la defensa", ha apuntado.

COLABORACIÓN PARA DOS AÑOS

La responsable de Empleo ha incidido en que "desde el Gobierno andaluz se van a aprovechar las ventajas laborales que conlleva, conectando talento y empresa a través de la FPE, que es la mejor herramienta con la que contamos para dar respuesta a esta demanda concreta, en paralelo a la formación reglada que coordina la Consejería de Desarrollo Educativo o la que se imparte en las universidades".

Gálvez ha insistido en "la necesidad de seguir fomentando alianzas público-privadas para construir un ecosistema logístico e industrial moderno y competitivo, teniendo claro que tenemos en nuestras manos el futuro de Córdoba, para resituar a esta provincia como líder en el sur de Europa de un modelo logístico estratégico, tecnológico y sostenible". "No vamos a permitir que existan yacimientos de empleo con vacantes sin cubrir por falta de personal cualificado", ha apostillado.

Esta colaboración público-privada marca la hoja de ruta para los próximos dos años, asegurando que "Córdoba no sólo albergue una infraestructura militar de vanguardia, sino que se convierta en un polo de especialización industrial". Al alinear la oferta formativa del Proyecto Singular de FP de 2026 con la realidad de las empresas auxiliares, se garantiza que "la BLET actúe como un verdadero motor de transformación social y económica para toda la provincia".