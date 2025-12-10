Imefe y Faecta apuestan por reforzar su colaboración para fomentar el cooperativismo y la inserción laboral en Jaén

El concejal Luis García Millán junto a las responsables de Faecta Olga María Calderón y María Trinidad López. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de Jaén y Faecta apuestan por reforzar su colaboración para fomentar el cooperativismo y la inserción laboral.

Con el objetivo de fortalecer esa cooperación el concejal de Empleo y presidente del citado organismo autónomo, Luis García Millán, y la presidenta provincial de Faecta, María Trinidad López, han mantenido una reunión de trabajo, que también ha contado con Olga María Calderón, miembro de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas.

López ha destacado que uno de los principales retos de Faecta Jaén es dar visibilidad al cooperativismo de trabajo asociado, especialmente a las cooperativas de servicios no agroalimentarios, "todavía poco conocidas por la sociedad, que suele vincular el concepto de cooperativa al sector agrario".

Tras señalar que este modelo empresarial ha experimentado "un notable crecimiento desde 2023", ha explicado que su propósito es mantener un contacto permanente con las administraciones públicas para impulsar acciones de formación, convenios de colaboración y campañas de difusión que acerquen este modelo empresarial a la ciudadanía jiennense.

Además, López ha anunciado que la asamblea general regional de Faecta se celebrará el 22 de mayo de 2026 en la capital jiennense. "Un evento abierto a todas las cooperativas andaluzas en el que se presentarán los presupuestos y el balance de actuaciones desarrolladas durante 2025", ha comentado.

Por su parte, García Millán ha expresado el firme compromiso del Imefe con todas aquellas entidades, empresas y cooperativas que generan oportunidades laborales. "Nuestro objetivo es favorecer la inserción laboral y estar cerca de quienes crean empleo", ha asegurado.

El edil también ha considerado que el encuentro refuerza la promoción de las cooperativas como "una alternativa sólida y viable frente a otras fórmulas de sociedades". Igualmente, ha indicado que pueden convertirse en un aliado fundamental para programas municipales como Atenea, "ofreciendo una puerta abierta para la realización de prácticas formativas y la mejora de la empleabilidad".

Junto a ello, ha trasladado el apoyo del organismo municipal en la organización de la citada asamblea general de Faecta para atraer a un mayor número de cooperativas andaluzas y mostrarles el potencial de Jaén como referente del cooperativismo.

Actualmente, en la provincia jiennense existen 600 cooperativas con alrededor de 6.000 trabajadores, siendo el sector sociosanitario uno de los que registra mayor crecimiento y una importante presencia de empleo femenino.