Inaugurada en Córdoba la tercera edición de la Escuela de Invierno del programa 'Erasmus Mundus Red Global'

Autoridades y alumnado participante del programa, durante la inauguración de la Escuela de Invierno. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este lunes el acto de inauguración de la tercera edición de la Escuela de Invierno del programa 'Erasmus Mundus Red Global Religious Diversity in a Globalised World', en el que el alumnado estudia desde distintas disciplinas académicas las identidades religiosas y su impacto en la sociedad global.

Tal y como ha indicado la UCO en una nota, la inauguración ha contado con la presencia del director del Consorcio Europeo Red Global, Lautaro Lanzillota; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Martín; el director del Máster Erasmus Mundus Red Global y vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz, y la vicerrectora de Estudios de Posgrado, Cristina Aguilar, quien ha querido agradecer su labor a todas las personas implicadas en el desarrollo del programa y ha animado al alumnado participante a conocer de cerca los distintos servicios y departamentos con los que cuenta la institución universitaria.

Por su parte, Israel Muñoz ha subrayado que la Escuela de Invierno supone también una oportunidad para que los participantes puedan construir comunidad y establecer redes de colaboración. Asimismo, ha destacado el carácter idóneo de la capital cordobesa para albergar este programa "debido a un pasado histórico que aúna diferentes culturas y religiones".

La escuela de invierno concentrará en Córdoba durante esta semana distintas actividades como talleres, clases magistrales o visitadas guiadas, en los que participarán los 23 alumnos que integran el primer curso de esta tercera promoción del programa, de los cuales la mitad continuará estudiando en Córdoba durante el segundo semestre del curso y el resto lo hará en Coimbra (Portugal).

El programa, coordinado en Córdoba por Lourdes Bonhome y elaborado con la ayuda de Álvaro Camacho, cuenta con la presencia del profesor invitado Fernando Patrón, de la Universidad mexicana de Guanajuato, quien el próximo miércoles impartirá la conferencia abierta al público 'Who Owns Knowledge? Rethinking Academic Publishing Beyond Publish or Perish'.

A lo largo de la semana, en la que también habrá tiempo para conocer zonas y monumentos emblemáticos de la ciudad a través de visitas guiadas, los participantes del programa realizarán actividades formativas como análisis y puestas en común de lecturas breves sobre epistemología, y mesas redondas y debates que abordarán temas como el futuro del conocimiento, el papel de la Inteligencia Artificial, la desinformación, las crisis globales o los discursos negacionistas del cambio climático.

RED GLOBAL

Red Global es un programa de máster internacional de dos años en el que el alumnado cursa su primer semestre en la Universidad de Groningen (Holanda). Posteriormente, puede elegir continuar el segundo semestre en Coimbra (Portugal) o Córdoba. Concretamente, el máster, que se encuentra este año en su tercera promoción, cuenta con 23 alumnos y alumnas, de los cuales la mitad continuará estudiando durante el segundo semestre del curso en la capital cordobesa.

El alumnado procede de distintas partes del mundo como India, Indonesia, Pakistán, Turquía, Estonia, Estados Unidos, Brasil, China, Singapur, Uzbekistán, Ecuador, México, Alemania, Reino Unido, Kenia, Bangladesh o Armenia.

Una vez concluya este primer año, las personas que integran el programa deberán elegir en su segundo año entre seguir un perfil investigador o profesional, y realizar sus prácticas en alguna institución colaboradora y su Trabajo de Fin de Máster en alguna universidad interna del programa, como la de Groningen, Córdoba o Coimbra.

No obstante, también existe la posibilidad de desarrollar este último año en otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Universidad de Guanajuato, Universidad de Buenos Aires o la Universidad de Berna en Suiza.