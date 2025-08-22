Incautadas más de 600 plantas de marihuana localizadas en un "zulo" de una vivienda de Albolote (Granada)

Archivo - Decomiso de marihuana en la provincia de Granada. (Foto de archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBOLOTE (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha dado por desarticulado un centro de producción de marihuana en el marco de una actuación llevada a cabo en una vivienda de Albolote (Granada) donde los agentes se han incautado de 605 plantas de 'cannabis sativa' "en avanzado estado de floración".

De esta manera, y según ha informado este viernes el instituto armado en una nota, esta actuación se enmarca en la operación 'Calystegia', y se ha llevado a cabo después de que se procediera a la entrada y registro judicial de una vivienda de la citada localidad de Albolote.

Fue durante dicho registro cuando los agentes de la Guardia Civil localizaron una construcción subterránea, tipo "zulo", de aproximadamente 60 metros cuadrados.

En dicho reducto se encontraba un centro de producción de marihuana que en ese momento contaba con 605 plantas "en avanzado estado de floración".

Según ha explicado la Guardia Civil, la excavación del referido zulo ha provocado "daños estructurales visibles en una vivienda colindante", circunstancia esta que fue "comprobada y certificada durante el registro realizado por arquitectos del Ayuntamiento de Albolote, quienes han procedido a levantar acta de inspección a efectos de la aplicación de la normativa urbanística".

Además, se constató la existencia de una "acometida ilegal" a la red de suministro eléctrico que fue desconectada por parte de operarios de la compañía eléctrica Endesa.

Por todo ello, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 42 años como presunto autor de los delitos de cultivo y elaboración de droga y defraudación de fluido eléctrico. De igual manera, los agentes a cargo de la investigación "continúan con las gestiones de localización" de otras dos personas presuntamente involucradas en los hechos, quienes "serán puestas a disposición judicial en los próximos días", según avanzan desde la Benemérita.