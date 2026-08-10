El incendio de Niebla revive en Huelva y Sevilla el miedo al fuego de 2004, con dos muertos y 34.000 hectáreas afectadas

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 20 años después del incendio que en 2004 arrasó hasta 34.000 hectáreas de monte público y privado de 13 municipios de Huelva y Sevilla y en el que murieron dos personas, algunas de aquellas zonas, como Aznalcóllar y El Madroño, vuelven a estar amenazadas por el fuego. El incendio, declarado el pasado jueves en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), roza ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y ha obligado al desalojo preventivo de Las Delgadas y Monte Sorromero, en Zalamea la Real (Huelva), así como del núcleo principal de El Madroño (Sevilla) y sus cuatro pedanías: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo, además de mantener en alerta a Aznalcóllar. Una situación que ha reavivado entre los vecinos el temor vivido en 2004 y que muchos creían ya superado.

Los vecinos que vivieron el incendio de 2004, con Berrocal como uno de los principales focos, recuerdan aquellos días con preocupación y temen que la actual emergencia pueda desembocar en un desastre similar. La teniente de alcalde de El Madroño, Sandra Acevedo, ha recordado en declaraciones a Europa Press aquellos hechos y ha pedido a la población "tranquilidad y seguir las recomendaciones" de las autoridades.

Además, Acevedo ha reconocido su "preocupación sobre esta situación", ya que "ya lo vivimos en 2004 y vivirlo otra vez" genera inquietud entre los vecinos. "Aunque lo hemos hecho este año con más tiempo, la preocupación es la misma", ha señalado.

Asimismo, una vecina de la localidad ha explicado que la situación del incendio de Niebla que afecta al municipio "es complicada" y ha reconocido su miedo ante la posibilidad de que, más de 20 años después, tengan que volver a abandonar sus viviendas y pertenencias.

"Otra vez aquí y ahora nos marchamos para nuestra segunda vivienda en Huelva", ha relatado. La vecina ha explicado que han dejado sus hogares por precaución ante el humo y que el martes tienen previsto regresar para dar de comer a los animales, siempre que la evolución del incendio se lo permita.

En el incendio de 2004, dos personas fallecieron dentro de su coche intentando escapar de las llamas y el pueblo de Berrocal tuvo que ser evacuado. La sierra de Berrocal se quemó y, con ella, la actividad económica más importante del pueblo, que era la extracción del corcho, además del pastoreo y la apicultura. La supervivencia de este pueblo forestal, como la de tantos otros, siempre ha estado relacionada con la conservación de sus árboles, el cuidado del monte y el trabajo que sus riquezas proveen para la vida rural.

La Junta de Andalucía y el Gobierno central movilizaron un montante de 77,6 millones de euros destinados a la restauración de los terrenos afectados por el fuego, 69,2 millones de euros la Junta y 8,4 millones de euros el Gobierno. Como consecuencia de estos trabajos se generaron 658.241 jornales.

Durante la primera fase, que finalizó en 2006, se llevaron a cabo actuaciones de corrección hidrológica tanto en fincas particulares como públicas, así como tareas de eliminación de árboles quemados, principalmente pinos y eucaliptos. También se realizaron refuerzos de poblaciones de flora endémica afectada y, además, como resultado de estos trabajos, un grupo de botánicos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla halló en la zona quemada una población de Carex helodes, endemismo ibero africano que se había dado por extinguido desde 1964 y hoy en día dicha población está balizada y protegida.

La segunda fase, que se inició en el año 2005, consistió en la ejecución trabajos de repoblación y puesta en marcha de un proyecto de futuro para la zona. En total, en esta fase se plantaron en las zonas de insuficiente regeneración natural 2,4 millones de plantas de más de 20 especies, correspondiendo 1,4 millones a terrenos de Sevilla y 978.858 a terrenos de Huelva. Las principales especies utilizadas para la regeneración fueron el acebuche, algarrobo, alcornoque, encina y quejigo. También se realizaron numerosas reforestaciones participativas y campañas de educación ambiental.