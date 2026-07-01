El incendio de Santa Elena (Jaén) obliga a activar la fase 1 de emergencia del Plan Infoca y desalojar a 40 personas

Humo procedente del incendio declarado en Santa Elena. - PLAN INFOCA

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ante la evolución del incendio declarado en el paraje de Los Abades, en el término municipal de Santa Elena (Jaén), que ha obligado al desalojo preventivo de unas 40 personas de la pedanía de Miranda del Rey y de una granja escuela.

El consejero ha informado de esta decisión a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, en el que ha pedido a la ciudadanía que "evite la zona y siga únicamente la información oficial y las indicaciones de los servicios de emergencia".

El incendio fue declarado a las 17,20 horas y en las labores de extinción participan 16 medios aéreos --nueve aviones y siete helicópteros--. Por tierra trabajan 80 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado, un agente de Medio Ambiente, un equipo de mando de incendios forestales, dos autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y dos bulldóceres.