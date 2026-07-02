El Hospital Macarena de Sevilla obtiene el máximo nivel de acreditación de calidad en su Unidad de Sueño

Foto de las responsables de la Unidad del Sueño en el Hospital Virgen Macarena, quienes han obtenido el máximo nivel de acreditación de calidad - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Sueño del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha obtenido el máximo nivel de acreditación de calidad, 'nivel avanzado Oro', que otorga la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (Fesmes).

Los centros hospitalarios han sido sometidos a una estricta evaluación de los estándares establecidos por la Academia Americana de Medicina del Sueño que verifica una excelencia, "universalmente aceptada", en tres pilares: calidad asistencial y seguridad del paciente, eficiencia y recursos técnicos y humanos, así como equipos multidisciplinares, tal como explica la Junta de Andalucía en un comunicado.

Estos estándares se centran en la actividad asistencial que se realiza, con atención multidisciplinar al paciente, la utilización de equipos adecuados y la disponibilidad de recursos de un alto nivel de calidad, así como las infraestructuras con las que se cuenta, garantizando que han cumplido todos los requisitos para una asistencia avanzada.

Igualmente, la acreditación ha resaltado "la excelencia de los profesionales que componen dichos equipos, la actividad investigadora que se realiza y la actitud de mejora continua e innovación constante. A este respecto, se ha destacado la existencia de un plan estratégico bien consolidado y establecido", añade el comunicado.

La unidad del Virgen Macarena está constituida por profesionales, con una larga trayectoria en los servicios de Neurofisiología Clínica y Neumología que "trabajan de manera conjunta con otras unidades para lograr un abordaje completo y multidisciplinar del paciente con trastornos de sueño y siempre ha intentado la mejor atención al paciente y ha situado su actividad en los máximos niveles de calidad".

En los últimos años, se ha registrado un "aumento claro" de la actividad asistencial, así como avances en el campo de la investigación e innovación, introduciendo técnicas y "procedimientos novedosos" como protocolos para grupos de patología específicos (Hipersomnias Centrales y Patología de Sueño Infantil), o técnicas terapéuticas entre las que ha destacado la terapia cognitivo conductual para el insomnio.

Todo este proceso de acreditación ha sido llevado a cabo fundamentalmente por la coordinadora de la Unidad y Neurofisiología Clínica María Aguilar, además de la neumóloga Concepción Romero.

Tal y como han subrayado las responsables de la Unidad, "este reconocimiento sirve para dar impulso y más ilusión si cabe al equipo de la Unidad de Sueño en su trabajo diario y en su constante deseo de seguir creciendo en las diferentes áreas asistenciales".