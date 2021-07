La incidencia por Covid en Andalucía entre jóvenes de 15 a 30 años alcanza los 1.000 puntos y los 376 de 30 a 45 años

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado este viernes que mientras que la tasa de incidencia acumulada de la comunidad se sitúa en 353,33 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la incidencia entre los jóvenes de 15 a 30 años está en 1.000 y en 376 la de las personas entre 30 y 45, "bajando de forma progresiva" en franjas de más edad.

Así lo ha indicado el consejero durante su participación en Sevilla en los 'Encuentros ABC', donde ha señalado que "es muy preocupante" el incremento de la incidencia acumulada, que "está siendo muy selectiva, en una población determinada". Además, ha apuntado que "va subiendo la presión hospitalaria, pero no a la misma velocidad que subía antes en relación a la incidencia acumulada, porque la población diana de esta quinta ola es joven y porque hay muchas personas vacunadas".

Aguirre ha indicado también que el nivel de ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) por pacientes Covid "se sitúa en un 7%, mientras que a nivel nacional está en el 9,1%".

Sobre vacunas, el titular de Salud ha dicho que en los últimos cuatro días "se han puesto 459.793, le mismo número que nos llega esta semana, que es 470.000: 280.000 de Pfizer --200.000 menos que la semana pasada, y esta cifra se mantendrá en el tiempo posiblemente hasta septiembre con ese déficit en comparación a la llegada de vacunas en junio-- 80.500 de Moderna y 80.800 de Janssen".

"Esto hace que se tenga que enlentecer la llamada a la vacunación sencillamente por falta de vacunas. Hemos tenido que cerrar por las tardes el Estadio de La Cartuja de Sevilla porque no tenemos suficiente material para vacunar. Pero vamos a buen ritmo y la vacuna más efectiva es la puesta, con una cifra de vacunación de las más altas", ha manifestado.

Ha añadido que la franja de edad de 60 a 69 años le "preocupaba muchísimo" por la cepa delta, una franja vacunada con AstraZeneca, cuya segunda dosis "teníamos que agilizar al máximo posible antes de que llegara la cepa", que "seguro hoy ya será la mayoritaria en Andalucía viendo la proyección que tiene actualmente", al tiempo que ha mostrado también su preocupación por aquellas personas mayores de 40 años que no se han vacunado.

"Estamos halando de 358.124 personas, bien porque no han querido, porque no han podido, porque no las hemos localizado o porque estaban en tratamiento y se ha tenido que postergar la vacunación", por lo que "estamos haciendo la llamada para venir voluntariamente a un punto de vacunación de cada provincia, donde se les está vacunando con Janssen".

Igualmente, Aguirre ha pedido disculpas a aquellas personas de entre 25 y 28 años, cuya cita para vacunarse se abrió este jueves, que "no han conseguido cita en su momento", toda vez que ha destacado que esto "tiene una lectura positiva" que "es que hemos visto mucha más ansia por vacunarse de la que esperábamos". Así, ha destacado que este jueves "casi 28.200 jóvenes en la franja de 25 a 28 años habían pedido cita en cuatro horas, lo cual indica que hay una predisposición que no se ve en otros países".

Por último, Aguirre ha recordado que el próximo martes 20 de julio se reúne el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, y "según la evolución de aquí al martes propondremos a sus integrantes las diferentes propuestas", y que el pasado miércoles se reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), un encuentro que ha calificado de "muy fructífero" ya que "su presidente mandó rápidamente comunicación a todos los alcaldes".

"Agradezco a todos los ayuntamiento que estemos remando para el mismo sitio y estemos trabajando para intentar minimizar al máximo el impacto de esta pandemia", ha concluid Aguirre, quien ha vuelto a pedir "prudencia y prevención".