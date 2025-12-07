Incubadora 'El Carmen' de Diputación de Granada celebra su primera ronda con el objetivo de captar dos millones de euros

Primera ronda de la Incubadora 'El Carmen' de Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Incubadora 'El Carmen' de la Diputación de Granada ha celebrado su primera ronda de financiación con el objetivo de captar dos millones de euros para impulsar a las empresas alojadas. La jornada ha contado con la participación de una lista de inversores y 'business angels' con experiencia acreditada en el ecosistema emprendedor del sur de España.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha afirmado que el principal objetivo es que las startups incubadas "obtengan los recursos necesarios para acelerar su crecimiento, un desarrollo que no pueden financiar exclusivamente con ingresos propios", ha indicado en una nota remitida por la institución provincial.

Según la Diputación, la Incubadora 'El Carmen' ha reafirmado su visión de ser "la plataforma de lanzamiento definitiva para proyectos de alto impacto". La jornada ha contado con la participación de Andy Schramm Tronca, Calíope Del Val Méndiz, y Elías Hernández, así como Carlos Ruisánchez Pérez y Juan Antonio Tejada Pérez.

Además, la jornada contará con la perspectiva de inversores como Francisco de la Peña, Ignacio Rodríguez Morales, Roger Blanch y Javier de la Torre que, junto a Mabel Santoyo Calderón, Marta Escobar Luna, Paloma Gálvez Sánchez de Ibargüen y Vanesa Galindo Rey "han aportado diversidad en el análisis y networking".

La Diputación ha destacado que una ronda de financiación de startups es un "proceso fundamental" mediante el cual una empresa joven busca capital externo para alcanzar objetivos clave como el crecimiento, el desarrollo de producto, la contratación de personal o la expansión a nuevos mercados.

La dinámica de este tipo de sesiones consiste en que la startup presenta de manera concisa y convincente su proyecto, el modelo de negocio y su potencial de crecimiento a un grupo de posibles inversores. Entre ellos se pueden incluir Ángeles Inversores, Fondos de Capital Riesgo (VC), aceleradoras o plataformas de crowdfunding. A cambio del capital que aportan, los inversores reciben una participación en la empresa (equity) o algún tipo de derecho financiero.